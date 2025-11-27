La extraña y divertida pareja que puede verse en los Teatros Luchana

La comedia inmersiva «La Extraña Pareja» inicia su tercera temporada en los Teatros Luchana y convierte la noche del viernes en un pequeño experimento emocional con banda sonora propia. Mientras los protagonistas se divierten en una discoteca silenciosa, en la que la música se escucha con auriculares en lugar de con un DJ a todo volumen, el público escucha confidencias y malentendidos que vuelan de mesa en mesa como si nos hubieran invitado al reservado de una fiesta. Dos amigos, que se reinventan tras un divorcio, una pareja inesperada que irrumpe en su conversación y una cadena de equívocos que desarman cualquier pose: la función juega con la cercanía, el ritmo y la ternura para recordar que, a veces, la risa llega justo cuando más falta hace.

Con este horario, La Extraña Pareja es el plan perfecto para empezar el fin de semana viviendo una noche loca madrileña con todo lo inolvidable (las risas, las copas, los bailes, los nuevos amigos) y sin lo malo (la resaca y las malas decisiones). Es el plan perfecto para después de un tardeo, picar algo o cenar y, cuando la ciudad empieza a subir el volumen, rematar con La Extraña Pareja a las 22:00, la comedia que nos permite vivir una noche de fiesta desde fuera.

Esta función, que llega a los Teatros Luchana después de haber cerrado su segunda temporada con un 100% de sold outs, no es solo teatro: es una experiencia inmersiva que convierte el escenario en un reservado exclusivo de una discoteca silenciosa, donde el público es testigo de una noche de fiesta tan cómica como impredecible. El escenario es la zona VIP de este particular club, en la que dos cuarentones tratan de beber para ayudar a uno a pasar el trago de su recientísimo divorcio, mientras, en la mesa del reservado de al lado, una pareja estrambótica se divierte.