Así trabajan los protectores de las aves salvajes de Madrid

La Comunidad de Madrid ha realizado en lo que va de año 142 actuaciones en nidos de la región para proteger a las aves amenazadas. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha supervisado hoy estos trabajos del Grupo de Intervención en Altura del Cuerpo de Agentes Forestales (GIAM), en la Dehesa de Navalquejigo, ubicada en Fresnedillas de la Oliva, considerada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.

Entre estas intervenciones, destacan cuatro de rescate de urgencia en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) y la colocación de anillas y emisores GPS a 102 crías para su seguimiento.

El consejero ha puesto en valor el papel fundamental de este equipo cualificado, “que ofrece un servicio altamente especializado para la salvaguarda de la biodiversidad de la región”. Actualmente, este grupo se compone de 14 miembros, que llevan a cabo sus labores en árboles y paredes rocosas, mayoritariamente, en espacios protegidos.

Entre los trabajos de los Agentes Forestares se encuentran los cuidados en las plataformas de cría de cigüeña negra para evitar que sean ocupadas por otras especies, así como el anillamiento de ejemplares de buitre negro en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde se encuentra la mayor colonia en la Comunidad de Madrid y una de las más grandes de España y del mundo.

Asimismo, el GIAM colabora con el Servicio de Control de Fauna del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una labor que realizan para garantizar la seguridad en el espacio aéreo, especialmente en primavera y verano, cuando las aves suelen anidar. Durante este año, han retirado una veintena de pollos de los ejemplares de milano y busardo ratonero. Todos ellos han sido trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres autonómico (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente para su liberación en zonas alejadas del aeropuerto.

Colaboración

El Grupo de Intervención en Altura de la región también ayuda a nivel nacional e internacional. En los últimos tres años, ha reforzado su cooperación con el Gobierno de Portugal y la asociación Palombar, dedicada a la conservación de la naturaleza y del patrimonio rural, en el Parque Natural del Duero Internacional. Además, actuaron en la reparación y construcción de nidos, tras el incendio ocurrido el pasado mes de agosto, que afectó a 13.000 hectáreas.

Asimismo, el equipo ha realizado una labor de colaboración institucional con diferentes comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, donde el GIAM participó en la creación de tres plataformas para cría de buitre negro en El Cardoso de la Sierra, en Guadalajara, en el mes de febrero.