La gripe se dispara en Madrid al tiempo que cae la intención de vacunarse

Una situación que se repite. Como todos los años, pero en este con un acento, con una diferencia sustancial. La incidencia de la gripe sigue subiendo en la Comunidad de Madrid. Alcanza ya los 42 casos por cada 100.000 habitantes superando ya el umbral epidémico. Los principales afectados son los niños en la franja entre los 5 y los 11 años y los mayores de 80 años.

Hace cuatro semanas se superó el umbral epidémico que está en 22 casos por cada 100.000 habitantes. Los expertos recuerdan que la vacuna antigripal sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones y hospitalizaciones, sobre todo en mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y trabajadores sanitarios.

El 51% de los españoles no tiene intención de vacunarse frente a la gripe esta temporada, frente al 45% que sí lo hará, según revela el Observatorio de Vacunación Antigripal en España 2025, elaborado por GAD3 con el apoyo de CSL Seqirus.

Además, los datos muestran que la recomendación activa de los profesionales sanitarios continúa siendo determinante: un 43% de quienes hoy no planean vacunarse cambiaría de opinión si su médico se lo aconsejara. Entre las personas mayores de 60 años, la intención de vacunarse asciende al 71% mientras que entre la población no perteneciente a grupos de riesgo se reduce al 31%. Por territorios, Andalucía presenta el mayor grado de intención de vacunación (50%) y la Comunidad de Madrid el menor (41%).