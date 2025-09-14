Hallan con vida a un hombre desaparecido en Cenicientos tras pasar la noche en un bosque

Un hombre de 62 años que había desaparecido la pasada noche en Cenicientos ha sido localizado con vida este domingo en una zona boscosa y de difícil acceso. El operativo de búsqueda se puso en marcha desde el sábado por la noche, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana y personal de Emergencias 112.

A las 4.45 horas de la madrugada se incorporaron al dispositivo los especialistas de montaña del GREIM de Navacerrada, que junto con familiares rastrearon la zona hasta dar con el desaparecido a las 9.15 horas. El hombre fue hallado desorientado y deshidratado tras haber pasado la noche en el monte, aunque en principio su estado no reviste gravedad, tal y como ha informado la Guardia Civil.