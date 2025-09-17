Herido grave tras ser atropellado por un autobús en el Paseo de la Castellana

Un hombre de 60 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 109 del Paseo de la Castellana, en el distrito de Tetuán, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar del suceso, ocurrido sobre las 21:00 horas de este martes, se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil, que han atendido al herido con múltiples traumatismos severos.

La víctima ha sufrido, entre otros, un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Posteriormente, el hombre ha sido trasladado en estado grave al hospital de La Paz en Madrid.

También se ha desplazado una psicóloga de Samur para atender al conductor del autobús, que presentó una crisis de ansiedad.