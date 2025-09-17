Alcalá de Henares creará una unidad en la Policía Local especializada en bandas juveniles

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá ha aprobado la creación de una unidad especializada en bandas dentro de la Policía Local de Alcalá de Henares, con el objetivo de prevenir, identificar y actuar ante la presencia de grupos juveniles violentos y las actividades delictivas que estos generan.

La concejala Orlena de Miguel ha explicado que “la seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales del bienestar y la convivencia en nuestro municipio”.

De Miguel ha explicado que “desde el Gobierno municipal consideramos que Alcalá de Henares, por su tamaño, su complejidad urbana y su ubicación en un entorno metropolitano, debe liderar este proceso. Es imprescindible dotar a la Policía Local de una unidad especializada, capaz de prevenir, detectar y actuar de forma rápida y eficaz ante este tipo de amenazas. Para ello, resulta igualmente esencial que los agentes que la integren reciban una formación específica y continua, basada en protocolos de inteligencia policial y en la experiencia acumulada por cuerpos especializados”.

La edil de Seguridad ha recordado que en los últimos años, Alcalá de Henares ha sido escenario de una preocupante sucesión de conflictos protagonizados por bandas juveniles violentas, algunas de ellas identificadas como estructuras organizadas. Por ejemplo, en agosto de 2022, un enfrentamiento entre bandas obligó a desalojar el recinto ferial ante más de 10.000 personas. En los años 2023 y 2024 se han sucedido incidentes como persecuciones a plena luz del día, en algunos casos con machetes, según han documentado los cuerpos policiales.

De Miguel ha recordado que “en 2025, gracias al dispositivo de seguridad conjunto entre la Policía Local, la Policía Nacional y otros cuerpos, se logró impedir el acceso al recinto festivo a más de 150 personas vinculadas con bandas juveniles violentas”. “Si bien este resultado demuestra la eficacia de las medidas preventivas, la reiteración de episodios violentos y la presencia constante de grupos como Magallanes 02 evidencian que no se trata de una situación puntual, sino de un fenómeno persistente que requiere una respuesta estructurada”, ha añadido.

En otras ciudades de España, como Zaragoza, Getafe o Vitoria, ya se ha iniciado el debate institucional sobre la necesidad de contar con unidades especializadas en los cuerpos de Policía Local para abordar esta problemática con mayor eficacia. Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente hacia la profesionalización y especialización en la lucha contra las bandas juveniles violentas.

Para ello, además, se solicitará la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Ministerio del Interior, con el fin de articular medidas conjuntas que refuercen el funcionamiento y la sostenibilidad de este servicio especializado.