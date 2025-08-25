Un herido grave al ser atropellado por un VTC en General Ricardos (Madrid)

Un hombre ha resultado herido de gravedad esta madrugada al ser atropellado por un vehículo VTC en una céntrica calle de Madrid.

El suceso ha ocurrido en la madrileña calle del General Ricardos de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid en sus redes sociales.

Efectivos del Samur-Protección Civil se han desplazado al lugar para estabilizar y trasladar grave a un hospital al varón atropellado en la citada calle de la capital.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente.