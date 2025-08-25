8 millones de euros en formación digital para emprendedores y desempleados de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid destina ocho millones de euros a una nueva convocatoria de cursos gratuitos de formación en herramientas y tecnologías digitales dirigida a emprendedores y personas desempleadas. Los cursos, que se impartirán en modalidad online y contarán con una acreditación oficial para los alumnos que los completen, están diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado laboral y de los nuevos modelos de negocio.

El programa formativo beneficiará a más de 24.000 participantes y se estructura en cuatro itinerarios especializados: manejo de herramientas digitales para la gestión empresarial; Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos; tecnologías Cloud; y 5G. Cada uno cuenta con módulos específicos que abarcan desde la gestión eficiente de la información y la seguridad, hasta la aplicación práctica de la IA o el uso de servicios en la nube. La convocatoria prioriza la participación de personas desempleadas, en particular parados de larga duración, junto a aquellos inscritos como demandantes que desean mejorar su situación laboral y los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo.

Con esta iniciativa, cuyos fondos proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por la capacitación digital como motor de empleo, emprendimiento y desarrollo económico en toda la región. El programa piloto comenzó el pasado 23 de junio, lo que permite testar los contenidos y la respuesta de los participantes antes de la implementación a gran escala.