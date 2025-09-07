Acceso

Herido de gravedad un hombre de 29 años, al recibir tres puñaladas, en Leganés

Fuentes policiales avanzan que la víctima es de nacionalidad marroquí

Un hombre de 29 años recibe en Leganés tres heridas en tórax y abdomen ingresando en el 12 de Octubre muy grave112-COMUNIDAD DE MADRIDEuropa Press
    Miranda Valliniello
Un hombre de 29 años ha sido herido de gravedad este domingo al recibir tres puñaladas en el tórax y el abdomen en la calle Fray Melchor Cano de Leganés.

Según trasladan a Efe fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha ocurrido alrededor de las 17 horas y el personal sanitario del SUMMA 112 ha hallado al herido en estado muy grave, con tres heridas incisas en el tórax y el abdomen.

Fuentes policiales agregan que la víctima es de nacionalidad marroquí y que ha sido encontrada y atendida en la vía pública.

El hombre ha sido estabilizado y luego trasladado al Hospital 12 de Octubre de la capital

