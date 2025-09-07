La gran exhibición de la mayor colección de aviones históricos de España

Una oportunidad única. Y al alcance de todos. Hablamos de la exhibición de la mayor colección de aviones históricos en el aeródromo de Cuatro Vientos, en el madrileño distrito de Latina. Un plan diferente, en el que los más pequeños de la casa también disfrutan gracias a los muchos y variados talleres infantiles que aquí encontramos.

Madrid acoge una nueva exhibición aérea de la mayor colección de aviones históricos de España @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Con el objetivo de reunir el mayor número de aviones que jugaron un papel importante en la historia de la aviación, surgió en 1984 la Sección de aviones Históricos del Aeroclub José Luis Aresti. Consolidando esta iniciativa, en 1989 se creó la Fundación que conocemos hoy día, y que toma su nombre en homenaje al Infante de Orleans, por sus notables cualidades humanas, su proyección profesional y su condición de auténtico pionero de la Aviación Española.

En la actualidad, el museo posee en perfectas condiciones de vuelo 40 ejemplares de 32 modelos diferentes, que ahora se tiene la oportunidad de ver de cerca, ya que el primer domingo de cada mes se puede ser testigo de un intenso programa de demostración, que hará las delicias de los amantes de la aeronáutica.

La programación da comienzo a las 11:00 horas con una exhibición estática, donde podrás ver de cerca estas joyas aéreas. A las 12:30 horas, salvo imprevisto meteorológicos, se desaloja la zona, y comienza el rodaje de los aviones, que alzan el vuelo a las 13:00 horas. Durante la mañana tienen lugar por un lado, dos sorteos de una plaza en vuelo y otros premios, entre los asistentes y los Socios Protectores; y por otro dos talleres infantiles para niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, para que conozcan el mundo de la aeronáutica de una manera divertida. Los talleres tienen plazas limitadas, por lo que se ruega a los interesados apuntarse lo antes posible antes de que dé comienzo la actividad. Si las condiciones meteorológicas no lo impiden, tienes una cita en el aeródromo de Cuatro Vientos los primeros domingos de cada mes. Una oportunidad muy especial.