Fuenlabrada: el parque del Lago de Loranca cierra desde este lunes

El parque del Lago de Loranca, en Fuenlabrada, permanecerá cerrado al público desde este lunes por el inicio de los trabajos de rehabilitación y mejora en el recinto, en el que se invertirán 100.000 euros.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que la actuación contempla el vaciado y renovación de la lámina de agua del lago, así como la revisión de los géiseres y bombas para garantizar su correcto funcionamiento y asegurar un adecuado mantenimiento de este espacio natural.

Además, según ha indicado, se ejecutarán mejoras generales en el entorno con el objetivo de preservar este pulmón verde del barrio y favorecer su disfrute por parte de los vecinos.

"Con esta intervención, el Ayuntamiento de Fuenlabrada reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos, apostando por el cuidado del medioambiente, la sostenibilidad y la calidad de vida en los barrios de la ciudad", ha señalado el concejal de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, Raúl Jubín.