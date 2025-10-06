Un hombre es acuchillado en el cuello mientras estaba sentado en un banco en Delicias

Nuevo apuñalamiento esta madrugada de lunes en la capital. Esta vez ha ocurrido en la calle Delicias. Un joven ha sido atacado por la espalda y ha recibido tres puñaladas en el cuello cuando se encontraba sentado en un banco hablando por teléfono. Inmediatamente, el agresor, un varón de unos 30 años, se da a la fuga a la carrera.

El joven pudo ser socorrido por una pareja de hermanos, testigos directos de la agresión, que avisaron los servicios de emergencia, que le trasladaron al hospital 12 de Octubre, sin revestir gravedad. La Policía busca al agresor.

Se trata la quinta agresión violenta desde el pasado viernes en la Comunidad de Madrid, tras las vividas en Usera, Getafe, Móstoles y Puente de Vallecas, éste último con un fallecido.