Un policía lleva a régimen disciplinario a su comisario por vulnerar sus derechos

Malestar en la comisaría de Puente de Vallecas. Uno de sus policías ha denunciado al comisario ante régimen disciplinario porque sostiene que está vulnerando sus derechos fundamentales. Ni la mediación de las organizaciones sindicales consiguió frenar esta situación. El agente considera que ha sufrido un atropello y un grave perjuicio. LA RAZÓN ha tenido acceso al escrito que ha presentado este funcionario contra su superior.

Los problemas de este policía se remontan al 29 de agosto cuando su mujer, que está embarazada, fue ingresada de urgencia porque perdía sangre. Pocos días después se repitió esta patología y los médicos les dijeron que tenía que guardar reposo y no hacer ningún esfuerzo.

Fruto de esta situación, el agente comunicó lo sucedido en la comisaría y pidió cinco días hábiles por hospitalización a través del portal de la Policía. El principal motivo, además de cuidar de su pareja, es que tienen una hija de dos años.

Un vehículo de la Policía patrulla por Vallecas

La Oficina del Policía le informó vía telefónica que para los policías en la modalidad de dos noches y cuatro días libres le correspondía tres noches libres, según la denuncia a la que ha tenido acceso este medio. Sin embargo, el conflicto se generó cuando la comisaría le denegó la minuta y le asignaron solo dos noches de ausencia.

Una falta grave

Este agente consultó a un inspector que es el representante del CEP en la comisaría de Puente de Vallecas y contactó con el jefe de Seguridad Ciudadana para advertirle que la normativa marcaba los días que pidió el funcionario. En otro escrito, la Oficina de la Policía confirmó que le correspondían tres noches para ocuparse de su mujer.

Sin embargo, el comisario de Puente de Vallecas manifestó que "solo se dan dos noches libres a los funcionarios del servicio de noches, debido a que existe un acuerdo de concesión de vacaciones y asuntos propios que a su criterio es muy favorable". "Por tanto, no le corresponden tres noches sino dos", remarca el escrito.

Ante esta situación, el agente decidió denunciar a régimen los problemas que está sufriendo ya que de "manera consciente y persistente", el comisario está incurriendo en una "falta grave". "Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados los derechos que tengan reconocidos siempre que no constituya falta muy grave", finaliza el documento.