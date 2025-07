El hospital Gregorio Marañón crea la primera unidad madre-hijo para niños ingresados

El Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón ha creado la primera Unidad de Estancia Madre-Hijo, para favorecer que los bebés ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Servicio de Neonatología puedan estar en todo momento acompañados por sus padres en habitaciones adecuadas, "una iniciativa pionera en España y Europa", que estará habilitada para "después de verano".

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones, que ha definido como "un gran avance en humanización, innovación, calidad asistencial y seguridad del paciente".

"Además, a Madrid viene mucha gente desplazada y no tienen sitio donde quedarse, con lo cual hasta que trabajo social busca un recurso, pues esa noche pueden quedarse en estas habitaciones y estar todos juntos, como digo, para preservar lo más sagrado que yo creo que es una familia", ha señalado la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.

La apuesta, que se empezó a elaborar en 2012, consta por el momento de dos habitaciones familiares de cuidados intermedios conectadas a un Control de Enfermería para vigilar y supervisar la evolución de los pequeños. Estas habitaciones de incubadora para el bebé y de una zona especialmente habilitada para hacer más confortable la estancia de los acompañantes, de modo que puedan estar juntos en todo momento.

Así, además de estar diseñadas con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural, están dotadas con sillón cama, butaca y baño con ducha.

Asimismo, están especialmente destinadas a acoger casos en los que se requiera un ingreso prolongado, que el recién nacido este conectado a un equipo de soporte vital o que no se pueda dar el alta tras el parto por problemas de salud de la madre o el bebé. El objetivo es que los padres "se acostumbren aquí a cuidarlos de forma supervisada, con una enfermera al lado para que les diga cómo hay que hacer, para cuando luego vayan a casa".

Además, se plantea extender la red de estas habitaciones a otros hospitales público de la región. "En la medida que podamos vamos a ir extendiendo la propuesta a todo nuestro servicio de salud porque trabajamos con todas las iniciativas que se nos propongan para mejorar esa atención humana de calidad pero con calidez", ha anunciado Matute.

"Humanización del servicio"

Este proyecto se enmarca en la apuesta del Hospital público Gregorio Marañón por aumentar la "humanización" del Servicio de Neonatología, que trabaja desde su apertura en 2003 con un enfoque que cuida a las familias, facilitando el acceso de los padres durante las 24 horas del día. La nueva Unidad de estancia Madre-Hijo se pone en marcha gracias a una inversión de casi 60.000 euros en colaboración con las Fundaciones AVA y Orilla, que han participado en la reforma y acondicionamiento de las habitaciones.

El jefe del servicio de Neonatología del hospital, Manuel Sánchez Luna, ha explicado que "se pretendía crear unos espacios amplios, familiares, con luz natural, con muchos metros cuadrados y con aseo incorporado para la familia", que es "algo que habitualmente no se ve en este tipo de habitaciones para recién nacidos". "No obstante, vuelvo a insistir que los padres ya llevaban mucho tiempo integrados en el cuidado de sus hijos y, de hecho, están 24 horas al día con sus bebés en la hospitalización", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha apuntado que para "la mejora del servicio" se buscan unas estancias relativamente breves para que la rotación de estas habitaciones sea alta y se beneficien muchas familias, "unas 7.700 estancias al año", según ha especificado el jefe de servicio.

Finalmente, la consejera en su visita ha concluido que "hasta que no estás enfermo o no tienes una enfermedad no eres consciente que la salud es lo más importante para todos", y este es "un ejemplo más del compromiso de la Comunidad de Madrid por seguir mejorando la atención sanitaria que reciben los ciudadanos".