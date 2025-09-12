El IPC en la Comunidad de Madrid se mantienen en el 2,9% en agosto

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid se mantuvo en el 2,9% en agosto en tasa interanual, dos décimas por encima de la media nacional (+2,7%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de agosto los precios encadenan tres meses de subidas en la región. En términos mensuales, la inflación se mantuvo en el 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,9%. Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,9% más; otros bienes y servicios, un 4,4%; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1% y restaurantes y hoteles, un 3,8%. Por contra, las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,5%; ocio y cultura, un 0,7%; comunicaciones, un 1% y muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1%.

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes, según los datos definitivos publicados por el INE, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. La estabilidad del IPC interanual en el octavo mes del año frena la escalada experimentada por la tasa de inflación durante los dos meses anteriores. Por su parte, el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 2,3%, cuatro décimas por debajo de la tasa de julio, por la bajada de la fruta. En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC no experimentó variación, en contraste con la caída del 0,1% registrada el mes anterior y con la que se rompieron nueve meses consecutivos de alzas mensuales.