José Luis Martínez-Almeida: «Las elecciones del 23-J son las más importantes de la historia de la democracia»

Sin chaqueta, relajado y sonriente, el alcalde en funciones de Madrid es consciente de que, durante estos días, atraviesa un valle más artificial que real. Dentro de muy poco toca coger de nuevo impulso para intentar coronar la mayor de las cimas. Su partido, y los millones de votantes que arrastra, le necesitan. El rostro de José Luis Martínez-Almeida, junto al de Isabel Díaz Ayuso, es la mejor tarjeta de visita que puede exhibir el PP: mayorías claras en tiempos revueltos. La cresta de esa oleada azul que comenzó a formarse el pasado 28 de mayo y que aspira a dejar helado al socialismo en un muy caluroso –en todos los sentidos– 23 de julio. Pero lo primero es lo primero. Un mes antes, toca conformar Gobierno en Cibeles. El primero monocolor en más de una década.

Tomará posesión el 17 de junio. ¿Cuál es el primer asunto que tiene pensado acometer?

Lo primero será acometer la estructura de las áreas de gobierno, tanto los concejales de área como los de distrito. Pero desde el punto de vista político, en campaña electoral he mantenido que hay que acelerar el proceso de construcción de vivienda en la ciudad y, por tanto, será necesario aprobar la modificación de las normas urbanísticas. Es una realidad que hay que resolver: el problema de la vivienda y permitir el acceso a la misma. Va a ser una prioridad estratégica de este Gobierno y tenemos que empezar a trabajar desde el primer día sobre las bases de lo que ya hemos hecho en esta legislatura.

Dejó la puerta abierta a la aprobación de unos presupuestos para lo que queda de año. ¿Podrá llevarse a cabo?

He hablado con la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo. Y dados los trámites que tiene que seguir el Ayuntamiento, como consecuencia de la negativa de Vox junto con la izquierda en la Comisión, habría que volver a la casilla de salida si tuviéramos que tramitar unos nuevos presupuestos. Y no los tendríamos antes del mes de octubre. Sin embargo, con esta mayoría absoluta, sí tenemos la capacidad de sacar adelante medidas de reordenación del presupuesto en el Pleno, lo que nos va a permitir tener mayor agilidad y centrarnos en los presupuestos verdaderamente importantes, que son los de 2024. En principio, no va a haber nuevos presupuestos a lo largo de 2023 porque la complejidad en su tramitación hace que hasta octubre no podamos conseguirlo.

El IBI reducido al mínimo legal del 0,4%, se aplicará en 2024 entonces...

Es el compromiso que he adquirido con los madrileños. Para el año 2024 diseñaremos ese escenario de bajada impositiva en la ciudad que no solo alcanza al IBI, sino también al ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), así como a determinadas tasas y precios públicos.

Nos acaba de confirmar, de forma indirecta, que Engracia Hidalgo será de nuevo delegada de Hacienda...

Les puedo decir que Engracia Hidalgo ha hecho un grandísimo trabajo. Y le he consultado para esta cuestión. Es obvia la valoración enorme que tengo de ella por todo lo que ha aportado a este equipo de Gobierno en su labor como delegada de Hacienda.

Una de las áreas que deja Cs, Desarrollo Urbano, es especialmente sensible, teniendo en cuenta la renovación de las ordenanzas urbanísticas. ¿Tiene ya elegida la persona que va a estar al frente del área?

El Área de Desarrollo urbano va a ser clave porque tiene la misión de aprobar la modificación de normas urbanísticas, pero también la de poner en marcha la redacción de un nuevo Plan General (que también es un compromiso que hemos asumido en esta legislatura), cerrar la operación Campamento e iniciar la operación del Abroñigal, en Madrid Nuevo Sur, la réplica de Madrid Nuevo Norte en el sur de la ciudad. Por tanto, el Área deberá cerrar, desde el punto de vista urbano, lo que es la ciudad de Madrid para los próximos 20 o 25 años. Eso es en lo que estoy centrado ahora: en la determinación y la reflexión sobre los retos que tiene el área. Y, a partir de ahí, encontraremos el perfil más adecuado.

Inmaculada Sanz, vicealcaldesa; Borja Carabante, Medio Ambiente y Movilidad; Marta Rivera, Cultura... ¿Nos equivocamos mucho en la predicción?

Solo puedo confirmar a Inmaculada Sanz como vicealcaldesa, porque lo dije en campaña electoral. Es la única persona que, por ahora, tiene un puesto garantizado en el próximo Gobierno.

Teniendo a alguien del perfil de Engracia Hidalgo, ¿se plantea la posibilidad de reunificar Hacienda y Economía en una sola concejalía?

No voy a negar que es una opción sobre la que también tengo que reflexionar. Es una cuestión que tenía en la cabeza: las Áreas de Gobierno que hay ahora y las que puedan surgir. Esa fusión es una cuestión que se podría plantear. No quiere decir que lo vayamos a hacer, pero cuando uno piensa en una estructura de Gobierno tiene que ver todas las posibilidades.

La estrategia medioambiental Madrid360, ¿da para cumplir con unos límites de calidad del aire que, posiblemente, se endurezcan en Europa?

Lo que nos dice es que es el camino adecuado. Es el que nos ha permitido cumplir con los límites de calidad del aire, algo que nunca había ocurrido en la ciudad de Madrid. Estamos en el camino correcto. No solo lo estamos: cada mes estamos mejorando nuestra calidad del aire. Cada mes batimos récords del registro anterior. Al respecto de las hipótesis, vamos a esperar. Pero en principio, no nos planteamos que vaya a haber mayores restricciones a la movilidad del tráfico en la ciudad. Tenemos que seguir renovando el parque automovilístico, seguir generando nuevas zonas verdes, seguir siendo una ciudad arbórea como nos ha declarado la ONU por segundo año consecutivo, seguir potenciando las estrategias de economía circular... Y, por tanto, actuar sobre otros factores que también influyen decisivamente en la calidad del aire y en la sostenibilidad de la ciudad.

Promesas electorales: el soterramiento de la A-5. ¿Verán los vecinos cumplido su deseo en este mandato?

Espero que sí. Es una obra compleja. Lo que sí quiero decir es que los vecinos verán en este mandato la ejecución de las obras del soterramiento.

Hay madrileños que están preocupados por la tala de árboles en Madrid Río. ¿Se va a llevar a cabo?

En el informe de las obras, nos pareció bien estudiar cuál sería la menor afección posible al arbolado. Una vez que se realice el estudio, tendremos que tomar una decisión definitiva. Pero, insisto: frente a la pretensión de la izquierda, es posible tener Madrid Río y tener un Metro allí. Es posible tener una buena infraestructura de transporte y tener una infraestructura verde como Madrid Río. Entre otras circunstancias porque, hace veinte años, no habríamos podido ejecutar esa estación de Metro: donde está situada ahora circulaban cientos de miles de vehículos todos los días. Y la izquierda no quiso soterrar ni quiso Madrid Río. Los mismos que no querían Madrid Río, pero sí semáforos en la M-30, son los que nos vienen a decir que nos estamos cargando Madrid Río. Esa es la paradoja de la izquierda y una de las razones por las que uno entiende los resultados electorales que sacan año tras año en esta ciudad.

Respecto al proyecto de la Fórmula 1 en Ifema, en el cual el Ayuntamiento participa, ¿hay novedades?

Avanza como esperamos. Nunca se sabe cuál va a ser la decisión final, pero todo apunta a un razonable grado de optimismo en cuanto a que haya Fórmula 1 en la ciudad en este mandato.

Entrevista José Luís Martínez Almeida, alcalde Madrid © Alberto R. Roldán / Diario La Razón Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

El otro día dijo que había «whatsappeado» con Begoña Villacís, pero que no había hablado con ella. ¿Ya ha tenido ocasión?

Hemos estado esta mañana [el jueves] en Junta de Gobierno. Ha sido muy cariñosa y nos ha felicitado por la victoria, lo que habla muy bien de Begoña Villacís, pero también de la relación que hemos mantenido en estos cuatro años. Le he deseado la mejor de las suertes. Se lo dije por mensaje y también a viva voz. Creo que se pueden sentir muy orgullosos del trabajo que todos los concejales de Ciudadanos, especialmente ella, han desempeñado por la ciudad. Y ese es el ambiente que ha habido esta mañana en la Junta de Gobierno. Hemos competido, cada uno ha utilizado los argumentos que entendía que eran mejores en campaña, pero siempre desde el respeto. Visto el resultado, le deseo lo mejor sin duda a Begoña Villacís.

¿Cree que Villacís sería alguien que podría sumar dentro del proyecto del PP?

Lo único que puedo decirle es que sólo desde la unidad se gana al sanchismo.

¿Más Madrid se merece, a su juicio, los resultados que ha tenido?

Desde luego, en la ciudad de Madrid no se pueden calificar de positivos. Creo que deberían reflexionar sobre su posición en estos últimos cuatro años. Calificar al alcalde como «alguien que odia a los árboles», decir que este ha sido «el Gobierno de la nada», decir que no se ha mejorado en nada la vida de los ciudadanos... Los ciudadanos les han dicho que, para eso, le damos la mayoría absoluta a Almeida. Rita Maestre tiene que reflexionar sobre si ese relato del apocalipsis en Madrid durante los últimos cuatro años ha triunfado o, por el contrario, le ha restado siete concejales y un número muy importante de votos, que le han permitido mantener de manera pírrica el liderato frente al Partido Socialista. Pero por una sencilla razón, porque el PSOE venía de donde venía. No vale el relato del apocalipsis, no vale el relato de que «Almeida odia a los árboles», o de que «aquí no se ha hecho absolutamente nada», porque, en términos electorales, los madrileños le han dicho que no comparten ese diagnóstico.

Su mayoría y la de Ayuso en Madrid nos remiten a las últimas, obtenidas por Gallardón y Aguirre. Si bien los votantes del PP están de celebración, hay preocupación por que ustedes puedan acabar «como» Gallardón y Aguirre, en una lucha de egos.

Tengo que agradecer la confianza que han depositado tanto en la presidenta como en mí. En tiempos en los que las mayorías absolutas son carísimas en España, que en la Comunidad y en el Ayuntamiento se hayan producido, que haya sido el primer alcalde en revalidar el cargo y que haya ganado en los 21 distritos, es una confianza casi abrumadora para mí y una responsabilidad extraordinaria. Les puedo garantizar que eso no va a suceder. No solo a los votantes del PP, sino a todos los madrileños, porque eso les perjudicaría a ellos. Pueden tener la confianza de que nunca han trabajado tan al unísono Ayuntamiento y Comunidad como en estos últimos cuatro años. Vamos a seguir trabajando exactamente en la misma línea.

La no dependencia de Vox, ¿es una liberación doble? Por un lado, ya no dependen de ellos en esta legislatura; por otro, y aprovechando que estamos casi otra vez en campaña electoral, nadie puede poner el dedo sobre Madrid para acusar al PP de «gobernar con la ultraderecha».

La mayoría absoluta no la entiendo como hacer oídos sordos y no dialogar. Es un acicate para seguir dialogando con todos los grupos municipales. Esa es mi intención. No soy yo el que ha hablado de cordones sanitarios. Si me pregunta, «¿está usted más cómodo sin depender de Vox?». Por supuesto. Porque lo que ha sucedido con Ortega Smith durante el último año ha evidenciado que hay un bloqueo. ¿Eso quiere decir que no voy a hablar con Vox? Voy a seguir hablando con Vox, por supuesto. Es beneficioso para los madrileños que tratemos los asuntos de Madrid con la más amplia mayoría posible. Y si podemos llegar a acuerdos puntuales con otros grupos, también. Va a ser muy difícil tener un programa de gobierno con PSOE o Más Madrid. Pero eso no quiere decir que, en determinadas cuestiones, no se pueda llegar a acuerdos. Por tanto, sí, me siento más cómodo, desde el punto de vista de que Vox ha bloqueado el Ayuntamiento durante los últimos meses. Y en segundo lugar también porque a los españoles les hemos mandado un mensaje: podemos agruparnos en torno a un proyecto político, el del PP, en el que podemos reconocernos prácticamente todos y en el que somos capaces de que haya una garantía de convivencia entre los que están preocupados a nuestra derecha e izquierda. Somos los únicos que tenemos la capacidad de acoger a todas esas personas. Vox no la tiene. Y, por otro lado, Vox tiene que tomar nota de lo que ha pasado en Madrid. Siendo determinantes para influir en la Comunidad y en el Ayuntamiento, optaron por el bloqueo. Y lo que ha sucedido es que han dejado de ser influyentes. Muchas veces se habla de quién tiene o de quién no tiene que depender el PP. Vox tiene que tomar nota de que, al bloquear Madrid, ya no tienen ninguna capacidad de influencia, más allá de que estoy abierto a dialogar con todos, y de que la mayoría absoluta no es hacer oídos sordos ni ignorar a los demás.

Muchos madrileños, posiblemente, se vean obligados a votar por correo el 23 de julio. Teniendo en cuenta todo lo leído y oído, ¿les diría que hicieran todo lo posible por votar de manera presencial?

Le diría a todos que hagan lo posible por votar. Soy consciente de que hacerlo presencialmente es complicado. Pero lo que no pueden dejar de hacer es votar. Cada voto será un paso más para acabar con el sanchismo, que es lo que verdaderamente nos importa a los españoles en este momento. Pueden confiar en el sistema de voto por correo. Hay garantías para sea limpio. Lo ocurrido en Melilla se detectó antes de tiempo y además ya había sucedido antes. Y lo de Mojácar, con todos mis respetos, ha ocurrido en una población de 4.000 habitantes. No ha habido fraude generalizado. Lo que sí les digo es que, por favor, voten para acabar con el sanchismo.

A su juicio, ¿qué mensaje cree que lanzaron los madrileños a Sánchez el pasado domingo?

Madrid ya lanzó un mensaje a Sánchez el 4 de mayo de 2021. Aquel fue el principio del fin del sanchismo. Y el 28 de mayo de 2023 fue la aceleración, la derrota definitiva en la Comunidad y en la ciudad de Madrid. El 23 de julio, desde Madrid, también transmitiremos el mensaje de que el tiempo de Sánchez se ha agotado.

Sobre los resultados en Madrid, ¿cuánto cree que hay de castigo a Sánchez y cuánto de aprobación a su gestión en Cibeles?

Hay una parte muy importante que es la aprobación de la gestión. Si uno no ha gestionado la ciudad como los madrileños esperan, si los madrileños no pensaran que esta es una de las mejores ciudades del mundo con muy buenos servicios públicos, si no pensaran que se ha gestionado bien una ciudad en tiempos de pandemia... no se habría conseguido una mayoría absoluta. Es obvio que ha habido una movilización importante, no se puede negar. Pero no es menos obvio que, si los madrileños pensaran que esta ciudad no se ha gestionado de forma adecuada, habría sido imposible.

En el Congreso, Sánchez habló de la necesidad de parar la «ola reaccionaria», vinculó al PP con Trump... ¿le sorprendió esta forma de dirigirse a su grupo parlamentario y a los españoles?

No me sorprendió porque nadie puede esperar nada de Pedro Sánchez. Solo piensa en el 23 de julio como la fecha en la que él puede seguir siendo presidente del Gobierno a toda costa. Si había alguna duda sobre si el Partido Socialista había optado por la centralidad, ya no queda ninguna. Su discurso fue de confrontación total y absoluta. Es un discurso de señalamiento que evidencia que su único proyecto es permanecer a costa de fracturar definitivamente la convivencia en España. Es un discurso que habría firmado Pablo Iglesias, con todo lo que eso supone. Cuando tu discurso es aplaudido por Pablo Iglesias y Pablo Echenique, debes ser consciente de que has abandonado toda pretensión de centralidad y de gobernar para las mayorías. Y eso es lo que evidenció Sánchez, aparte de un estado de nerviosismo más que patente. Una decisión que se toma a las tres de la mañana de una noche electoral solo obedece a una cuestión irreflexiva y a un ejercicio de soberbia: «¿Me habéis dado este resultado? Pues ahora, el 23 de julio, a ver qué pasa».

¿Existe, a su juicio, el riesgo de que una participación baja altere la fotografía que ahora mismo hay en la sociedad española respecto a la gestión de Pedro Sánchez?

Depende de nosotros. Si somos capaces de explicar el proyecto del PP, nuestro mensaje, la importancia de las elecciones... Nunca ha habido unas elecciones tan importantes en la historia de nuestra democracia. Jamás nos hemos enfrentado a un proceso de deflagración institucional y de la convivencia como el de ahora. Jamás los españoles hemos tenido una responsabilidad tan importante de garantizar nuestra convivencia. Si somos capaces de explicárselo a los españoles, estoy seguro de que, por mucho que Pedro Sánchez haya intentado colocar las elecciones en la peor fecha posible, el resultado será el mejor.

¿Qué lecciones puede sacar Feijóo de la campaña de usted y Ayuso en Madrid? Al final, su objetivo es el que han logrado ustedes: gobernar en solitario.

Le van a estar preguntando constantemente con quién tiene que pactar. Y lo único que tiene que responder es que va a pactar con los españoles. No tenemos que entrar en los debates que les interesan a nuestros adversarios políticos. Durante la campaña, nos han preguntado en infinidad de ocasiones si íbamos a pactar con Vox. Yo soy de un partido que aspira a la mayoría. Y aspirar a las mayorías quiere decir que queremos pactar con los madrileños y no mandar mensajes equívocos. Si a mí me pidiera un consejo, sería ese: que no se distraiga con lo que quieren nuestros adversarios, que se centre únicamente en esa mayoría de españoles que está esperando una propuesta política que garantice nuestra convivencia.