Joyas históricas: Alcalá de Henares restaurará cuatro reposteros de su colección municipal

El Ayuntamiento de Alcalá llevará a cabo en las próximas semanas la restauración de cuatro reposteros pertenecientes a la colección municipal del Palacio Consistorial, dentro de su compromiso por la recuperación del Patrimonio Histórico de nuestra ciudad.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, el concejal de Patrimonio Histórico, Medio Ambiente y Limpieza, Vicente Pérez, ha explicado que "se trata de cuatro reposteros pertenecientes a una colección de un total de 10 piezas que datan del año 1945".

Fueron encargados a la empresa Madrigal, sita en la calle Hortaleza, de Madrid. Se confeccionaron en velvetón, una tela gruesa de algodón que imita el terciopelo por uno de sus lados.

"Es de destacar la importancia de estos elementos como ornato de las estancias más importantes de la vida municipal, como elemento tradicional y como homenaje a personajes o entidades estrechamente ligadas a la historia de la ciudad", ha recalcado.

Pérez ha indicado que debido a su uso en las festividades públicas, sobre todo en las Ferias de agosto, en las que se colgaban en los balcones de la fachada principal del Ayuntamiento, han sufrido un gran deterioro.

En esta actuación se van a restaurar cuatro de ellos destinándose, una vez acabados estos trabajos, a su instalación en el Salón de Plenos municipal. Son los que representan a Cervantes, Cisneros, Miguel de la Portilla y la Iglesia Magistral. El importe de la actuación estimada es de 16.000 euros.