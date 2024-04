Juan Lobato exige al PP, tras la carta de Sánchez, que cese el «acoso y derribo»

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha exigido al PP que cese el "acoso y derribo" tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunció que se tomaba unos días para reflexionar sobre su continuidad en La Moncloa tras las investigaciones contra su mujer, Begoña Gómez. "Yo creo que el PP tiene que parar ese acoso, ese derribo constante. Que haga lo que haga está todo mal. Que todo es blanco o negro, que cada día parece el fin del mundo. Un poco de responsabilidad de país", ha lanzado Lobato en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Sánchez publicó ayer una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que necesitaba "parar y reflexionar" y que daría una rueda de prensa el lunes para trasladar sus conclusiones.

"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", ha escrito en una carta compartida en la red social X. Lobato ha defendido que la carta es "muy clara y transparente" y que simboliza una "llamada de atención sobre el funcionamiento de la democracia en España", donde se están "pasando líneas" y entrando en "terrenos peligrosos" con "la mentira por regla, la manipulación constante, y el tratar de enredar con temas que no tienen nada que ver".

Entiende el líder de los socialistas madrileños que este caso no es "comparable con ningún otro" porque no hay "nada" y está volviendo como "algo peligroso" resortes de control al poder. Ha apuntado que en algunos casos lo que debería ser una "prensa libre y fuerte junto a un control parlamentario riguroso" han sido copados por el "populismo de la falsedad". Ha reivindicado la "parte humana" de los políticos y ha incidido en que para poder desarrollar la labor de presidente del Gobierno es imprescindible una "concentración y una estabilidad emocional" que permita tomar decisiones complejas en "muy poco tiempo". "No puede ser que se cojan mentiras absolutamente comprobables en cinco minutos y se utilicen como titulares", ha cargado Lobato, quien ha pedido que en España se "suba el nivel" y no se esté "bajando al navajeo constante".

Ante las críticas de aquellos --como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo-- que acusan a Sánchez de dejación de funciones, Lobato ha recordado que en la propia misiva señala que sigue trabajando, "tomando decisiones y gestionando" y que lo que no va a hacer estos días es tener apariciones públicas. Entre la agenda que ha cancelado están mítines en Cataluña con el candidato del PSOE a la Generalitat, Salvador Illa, o el Comité Federal que aprobará previsiblemente la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como cabeza de lista de los socialistas españoles al Parlamento Europeo el 9 de junio.