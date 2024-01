Juan Pedro Izquierdo: «El consenso debería ser la máxima de cualquier legislatura»

Lleva en el Partido Popular desde los 18 años. Estuvo un tiempo como concejal de Juventud, después, de Urbanismo, y, por último, de Seguridad Ciudadana. Pasado 2007, y cogiendo una excedencia en su empresa –una financiera del sector del automóvil, donde ocupaba el puesto de responsable nacional de prevención del fraude y blanqueo de capitales– volvió a su trabajo y, en las últimas elecciones ha vuelto como alcalde de Villaviciosa de Odón en una legislatura en la que cuenta con el apoyo de Vox pero en la que, a su vez, no quiere dejar de lado a otras formaciones políticas.

¿Le quedaron ganas de volver a la política teniendo en cuenta la situación en la que está España ahora mismo?

Cuando en 2023 me ofrecieron dar el salto a la alcaldía, no me lo pensé dos veces. No hay nada más bonito que ser alcalde de tu pueblo. Así que, desde el 17 de junio de 2023, con mucha ilusión.

Ahora, como alcalde, ¿cómo ha sido el recibimiento de los vecinos ahora?

Pensaba que, habiendo sido teniente de alcalde, no iba a cambiar mucho a lo que era antes, porque colaboraba directamente con la que entonces era la alcaldesa, Nieves García Nieto, que en paz descanse. Pero puedo asegurar que tu posición cambia mucho en cuanto a responsabilidad y visibilidad que tienes con los vecinos. Miras a tu alrededor y nadie tiene que tomar la decisión, porque te toca tomarla a ti. No es lo mismo y, a la vez, es muy bonito. Porque te eligen muchísimos vecinos a ti directamente. Vas por la calle y te cuentan sus problemas, te felicitan cuando has hecho algo bien... Llevo viviendo en Villaviciosa de Odón desde los cuatro años, y tengo 57, así que he hecho aquí toda mi vida y los vecinos me conocen. Te paran por la calle, te cuentan... Y, como es lógico, mi teléfono lo tiene medio pueblo, así que en cuanto hay algo, me llaman a mí directamente. Es algo que, a quien le guste la política local, le resulta muy gratificante.

Acabamos de poner punto y final a la Navidad, una época de mucho trabajo para los ayuntamientos y en la que es necesaria la participación y el diálogo entre concejalías, especialmente cuando hay distintos partidos en ellas.

Lo que hemos hecho es intentar que sean unas navidades participativas, con una programación infantil, juvenil y para mayores, desde un poblado navideño hasta DJs, concursos, actividades gastronómicas, salidas a ver las luces de Navidad de Madrid... Y, con la cabalgata de Reyes, lo que hemos hecho, poniéndonos todos de acuerdo, es potenciar aquello por lo que se nos conoce en la Comunidad de Madrid, y es por nuestros espectaculares fuegos artificiales. Hasta ahora solo los hacíamos en septiembre, que son las fiestas de Villaviciosa de Odón, pero esta Navidad, tanto en la inauguración del alumbrado como en la cabalgata hemos tenido fuegos artificiales. Lógicamente, no igual a los de septiembre, pero sí que hemos querido seguir potenciando esa fama que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid. Y en la Cabalgata han participado todas las concejalías, desde Infancia hasta Mayores, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana... Además, hemos introducido otras sorpresas, como el hecho de que hayan salido dromedarios además de las carrozas, así como la participación de cinco guardias civiles uniformados a caballo cerrando el evento.

Han aprobado los presupuestos con el voto positivo no solo de PP y Vox, sino también de otras corporaciones municipales. ¿Es el consenso la máxima de su legislatura?

Creo que el consenso debería ser la máxima no solo de mi legislatura, sino de todas. Al menos, en política municipal. Hemos conseguido el apoyo de Vox, pero también del PSOE y de otros grupos independientes que hay en Villaviciosa, así como la abstención de Más Madrid e Izquierda Unida. En política local tenemos que hablar. No es una cuestión de mayorías absolutas. Es cierto que tenemos un pacto muy estable con Vox, pero tanto Vox como nosotros opinamos que tenemos que escuchar y tener en cuenta al resto de grupos. De hecho, han hecho enmiendas que se han aceptado. Insisto, el consenso, en política local, es imprescindible, porque, al fin y al cabo, todos queremos lo mismo, que es el bien de nuestro municipio y de nuestros vecinos.

Una de las propuestas que han hecho es la bonificación del IBI en la instalación de placas solares. ¿Es esta la forma de demostrar la importancia que dan en Villaviciosa de Odón a la sostenibilidad medioambiental?

Claro. Lo primero que tenemos que resaltar es que estamos en el tramo impositivo del IBI más bajo. Es decir, no se puede bajar más, ya que está en el 0,4%. Hemos hecho esta bonificación en placas solares porque era una demanda que nos estaban haciendo los ciudadanos que las están instalando. Además, estamos convencidos de que es importante seguir fomentando que Villaviciosa sea un municipio sostenible. Para seguir avanzando en ello, en estos presupuestos hemos aprobado la contratación de un equipo para hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que tenga en cuenta el crecimiento moderado, respetando nuestra historia, tradiciones y la sostenibilidad. En resumen, es una contención fiscal que, además, es lo que propugna el Partido Popular en todas sus administraciones.

Además de estas medidas, han incluido más de 70 actuaciones en sus presupuestos, ¿cuáles son las principales preocupaciones de su administración?

Por un lado, vamos a mejorar todas aquellas instalaciones que es necesario que estén en perfecto funcionamiento y no lo están, como son las instalaciones deportivas, parques infantiles, las entradas al municipio... También tenemos previstas actuaciones en barrios importantes del municipio, adecuación de urbanizaciones que se han quedado desfasadas, etc. Por otro lado, queremos mejorar todo lo que es la asistencia y atención al ciudadano. Queremos dar un salto en calidad. Creemos que tiene que ser el pilar fundamental de nuestra administración y que, cuando un vecino se siente en una mesa en el ayuntamiento, ahí mismo le puedan dar servicio de todo lo que necesite resolver. El ciudadano es el jefe que tenemos todos, el que tiene que salir contento del ayuntamiento.

Otro de los puntos que han remarcado es las ayudas a la natalidad. ¿Por qué han querido asumir esta responsabilidad desde el Ayuntamiento?

Lo curioso es que nos lo planteemos como algo novedoso, porque potenciar la natalidad es lo que deberíamos hacer todas las administraciones, desde la local hasta la autonómica y la estatal. Potenciar los nacimientos y las adopciones es algo fundamental, y la política estatal no lo está haciendo. Todos sabemos que Isabel Díaz Ayuso sí está haciéndolo, y nosotros, a nivel local, hemos cogido el testigo, porque creemos que las familias están pasando por un momento difícil. España, en general, está pasando por un momento difícil. Y, por eso, creemos que ayudar a estas familias con un cheque bebé por nacimiento de 1.000 euros va a ser una ayuda importante durante ese primer año en el que todos los que hemos sido padres sabemos que estamos un poco con los gastos al cuello. Además, es un punto que llevamos en el programa electoral del Partido Popular y que queremos darle una segunda vuelta. En este primer año, vamos a dar el cheque bebé, pero queremos que este segundo año ese cheqe bebé sea canjeable en el comercio local. De esta manera, no solo vamos a ayudar a las familias, sino que vamos a potenciar el comercio local.

¿Qué puede ofrecer Villaviciosa de Odón al conjunto de la Comunidad de Madrid?

En primer lugar, un entorno rodeado de naturaleza, el ser un pulmón a 20 kilómetros de la Puerta del Sol. Además, somos una de las poblaciones que tiene una universidad, en este caso, la Universidad Europea, que tiene numerosos intercambios de estudiantes de otras nacionalidades, lo cual nos hace un foco de diversidad que es muy positivo para todos.