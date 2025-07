Leganés, CEMU, Jimmy: una historia de luz

Hay decisiones que no se toman con la cabeza ni con la calculadora. Se toman con el corazón. Elegir a Jimmy Brody —Jimmy Pérez Gárate— como pregonero de las Fiestas de Leganés 2025 no fue una jugada estratégica, ni una concesión a la nostalgia. Fue un acto de justicia. Y, sobre todo, un gesto de gratitud.

Porque Jimmy representa lo mejor de esta ciudad: el compromiso sin estridencias, el trabajo diario, la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. Es vecino, músico, educador, referente… Y, por encima de todo, un símbolo de esa Leganés que muchos llevamos grabada a fuego.

Jimmy forma parte del alma de Leganés. Nació en Palma de Mallorca en un entorno desestructurado y peligroso y encontró su salvación en la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU), esa institución maravillosa que nació del sueño de un visionario —Tío Alberto— y que hoy sigue siendo un faro de humanidad. La CEMU no es un centro cualquiera, es una forma de entender la educación, la convivencia y la vida.

No exagero si digo que la historia de la CEMU se confunde con la historia emocional de Leganés. Todos conocemos a alguien que ha crecido allí. O que ha colaborado. O que ha sentido de cerca ese milagro laico y cotidiano que ocurre cada día dentro de sus muros. Y es precisamente eso lo que hemos querido poner en valor: que Leganés no solo es ladrillo y asfalto. También es ternura, esfuerzo, comunidad.

En estos tiempos donde todo parece medirse en seguidores, cifras y ocurrencias de 24 horas, resulta reconfortante volver la mirada hacia personas como Jimmy. Personas que llevan toda la vida haciendo lo correcto sin levantar la voz. Sin presumir por ello. Personas que han construido futuro a través de la música, la palabra, el ejemplo. Que han sabido estar al lado de los jóvenes en los momentos más difíciles, que tienen a Leganés en el corazón y que siempre hablan desde el Corazón.

Algunos me han preguntado por qué no elegimos a alguien «más mediático». Y mi respuesta ha sido siempre la misma: ¿acaso hay alguien más importante que quien ha dedicado su vida a los demás? El aplauso más justo es aquel que se da a quien nunca lo pidió. Por eso, este pregón no será solo un discurso: será un homenaje. En el rostro de Jimmy veremos reflejada a tanta gente buena de esta ciudad. A los educadores, a los voluntarios, a los que trabajan con niños, a los que siguen creyendo que el esfuerzo merece la pena. Veremos también el alma de una Leganés orgullosa de sí misma. Una Leganés que no se rinde, que sigue creyendo en los vínculos, en el respeto, en el valor de mirar a los ojos.

No estamos hablando solo de una persona. Estamos hablando de una forma de ser. De una manera de entender la vida. Por eso, este año, cuando Jimmy abra nuestras fiestas, no será solo él quien hable: hablará con él toda una generación de vecinos que crecieron con valores. Que saben lo que significa la palabra comunidad. Que como ahora repiten mucho nuestros más jóvenes: es gente de luz . Yo quiero que este 2025 quede en la memoria como el año en que Leganés aplaudió a los suyos. A los mejores. Y lo haremos comenzando por uno de nuestros grandes del día a día. Gracias, Jimmy. Este pregón también es nuestro abrazo.

Miguel Ángel Recuenco es alcalde de Leganés