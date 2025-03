Llegan los nuevos contenedores para excrementos de perro a Majadahonda (y habrá multa de 1.202 euros si no se utilizan)

El Ayuntamiento de Majadahonda ha iniciado la instalación de 82 nuevos 'sanecanes', contenedores específicos para excrementos de animales, dotados de bolsas para su recogida.

Según ha informado el Consistorio, los antiguos, de color verde, se están sustituyendo por los renovados, de color azul. De los 82 nuevos 'sanecanes', 52 estarán ubicados en la red viaria y, los 30 restantes, en zonas verdes.

Con la renovación de estos contenedores se persigue, por un lado, contribuir al buen funcionamiento de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, y por otro, mejorar la imagen y estética del municipio.

El Gobierno municipal defiende el "perfecto estado" de los 'secanes' que contribuye también "al mejor uso de los mismos por parte de los dueños de mascotas", que necesitan bolsas y papeleras donde depositar los excrementos de sus animales.

Se lavan una vez al mes

Los servicios municipales proceden diariamente al vaciado y mantenimiento de los 'secanes' que, una vez al mes, se lavan tanto interior, como exteriormente. Se han colocado en zonas estratégicas, donde son más útiles, sin entorpecer el paso y la seguridad de los viandantes.

La concejala de Medio Ambiente, Laura Romero, señala que esta actuación "es una más en el conjunto de medidas que está adoptando el Ayuntamiento para mejorar la limpieza de la ciudad, siempre con la necesaria colaboración de los majariegos".

En este sentido, Romero ha afirmado que "es clave la concienciación de los ciudadanos que pasean a sus mascotas a diario por nuestras calles y jardines.

Según consta en la ordenanza municipal de actos incívicos y vandálicos, "no recoger los excrementos depositados en lugares públicos por los animales, no encerrarlos en una bolsa de plástico o arrojarlos a un lugar no adecuado" se considera infracción grave y está sancionado con hasta 1.202 euros de multa.