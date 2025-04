Llegan las primeras multas por la huelga en la recogida de basura en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento sancionará a las empresas concesionarias con una primera multa de 1,6 millones de euros por incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de recogida de basuras y estudiará limpiar las calles con medios propios o externalizados.

Lo ha anunciado a su llegada al estadio de Vallehermoso, donde ha trasladado a la prensa que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, va a convocar una reunión con las concesionarias para comunicarles la primera multa.

"El Ayuntamiento va a empezar, si es necesario de manera inmediata, a proceder a la recogida de los residuos que no se están recogiendo como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos", ha manifestado el primer edil.

Sobre cómo se produciría esa recogida inmediata, el alcalde ha explicado que están "viendo diversas alternativas en estos momentos". "Puede ser a través de servicios municipales, que en determinados casos ya están actuando. Puede ser también a través de servicios externos al Ayuntamiento pero, en todo caso, lo que sí garantizo es que nosotros vamos a suplir el incumplimiento de los servicios mínimos", ha remarcado. "QUE SE SIENTEN A NEGOCIAR"

Madrid vive este viernes su cuarta jornada de huelga de basuras, de carácter indefinido. "Nosotros, desde luego, le pedimos tanto a las empresas como a los trabajadores que se sienten a negociar. Nos parece que no es procedente que en estos momentos no estén sentados y nuestro mensaje es claro, no se deben levantar de una mesa mientras no haya un acuerdo porque hablamos de una cuestión lo suficientemente seria para la ciudad de Madrid como para que no estén siquiera sentados a negociar", ha manifestado el regidor.

"El lunes tenían un acuerdo. Parece razonable pensar que si el lunes tenían un acuerdo deben llegar a ese acuerdo y no se puede tardar más de lo que se está tardando en estos momentos", ha enviado como mensaje a las dos partes.

El segundo mensaje ha ido directo a las concesionarias. "Se va a convocar a las empresas por parte del concejal de Medio Ambiente para comunicarles ya sanciones por incumplimiento de servicios mínimos. En concreto, la sanción va a alcanzar un importe al menos de 1,6 millones de euros a las empresas porque no se están cumpliendo los servicios mínimos, lo tenemos constatado", ha anunciado.

"Para nosotros no es discutible que se están incumpliendo los servicios mínimos, que los servicios mínimos no es solo salir a la calle sino recoger además los residuos y, por tanto, en el momento en que no se recogen los residuos, a nuestro juicio se está produciendo el incumplimiento y vamos a actuar para que se recojan", ha reafirmado.

"Los madrileños no son rehenes"

"Esto no es solo una cuestión para el Ayuntamiento de imponer sanciones económicas sino también de garantizar ese cumplimiento de los servicios mínimos. Es un servicio que el Ayuntamiento está obligado a dar y que además puede afectar a la higiene y a la salubridad de los madrileños. Por tanto, estamos ya estudiando las alternativas para, de forma inmediata, proceder a recoger los residuos que no se están recogiendo con incumplimiento de servicios mínimos", ha avanzado Almeida.

El alcalde ha asegurado que no van a permitir que el incumplimiento de los servicios mínimos afecte a la ciudadanía. "No se va a utilizar a los madrileños de rehenes en esta huelga y, por tanto, nosotros respetamos el ejercicio del derecho de huelga pero exigimos que se sienten a negociar y que, mientras no haya una solución, no se levanten de la mesa", ha remarcado.

"Ya estamos preparando de forma inminente las alternativas para que el Ayuntamiento asuma la recogida de los residuos en caso de que se incumplan los servicios mínimos. El plan de choque empezará de manera inmediata en el caso de que se sigan incumpliendo los mínimos porque entendemos que el Ayuntamiento respeta el derecho a la huelga, respeta la negociación que tiene que haber, pero lo que no vamos a permitir es que se produzca un incumplimiento de los servicios mínimos y afecte a los madrileños", ha reiterado el alcalde.