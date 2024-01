Lucía S. Fernández: «Sánchez se ha olvidado de los vecinos del norte de Madrid»

Hablamos con Lucía S. Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, cuando está a punto de salir hacia la inauguración del nuevo espacio deportivo del CEIP Nuestra Señora de Valvanera, donde espera encontrarse con los alumnos. Porque, al fin y al cabo, «estas obras que ahora acaban son para ellos». Abogada, a sus 40 años ha trabajado como asesora política en Londres, y ahora es presidenta del Partido Popular en su localidad de nacimiento, además de miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Regional del PP. Diputada en la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura, actualmente es miembro del consejo territorial de la FEMP. Aunque, tal como ella misma señala al ser preguntada por quién es Lucía Fernández más allá de la política, el trabajo más importante que ha tenido es el de educar a su hijo, que ahora tiene tres años, «para que sea buena persona».

¿Cómo ha vivido ser la primera mujer alcaldesa de San Sebastián de los Reyes?

Dirigir mi ciudad, el pueblo que me ha visto nacer y crecer, es el mejor trabajo que puede tener alguien con vocación de servicio público. Es apasionante, y un orgullo en el sentido de que, al final, es algo para lo que llevamos trabajando mucho tiempo desde el PP de San Sebastián de los Reyes, trabajando, haciendo una oposición responsable y valorando mucho que hemos sido la puerta de acceso de miles de vecinos a la institución, porque se veían totalmente abandonados por el equipo de Gobierno anterior, y que si necesitaban cualquier cosa siempre han acudido a nosotros. Y eso es lo fundamental, que esa relación diaria con el vecino no se pierda.

Con esa vocación de servicio público, ¿se nace o se va construyendo con los años?

Estoy convencida de que se nace con ella. A la edad de mi hijo yo decía que quería ser presidenta del Gobierno. La vocación al servicio público o la tienes o no la tienes, y creo que es algo que se ve en tu gestión del día a día. Se nota en todos los actos que haces, incluso en los más cotidianos, porque te tiene que gustar dedicar tu vida a los demás y formarte para poder hacerlo. Si no, es imposible hacerlo.

Llega a la alcaldía no solo con el respaldo de los vecinos, sino con ese error del anterior gobierno que dejó a 4.500 de ellos sin poder votar porque no estaban en el censo.

La anterior administración, acerca de esto, decir, dicen poco. Se suelen inventar alguna cosa de vez en cuando. Yo no estoy aquí para hacer oposición a la oposición, que fue lo peor que ellos hicieron, el estar obsesionados con lo que hacíamos los partidos de la oposición en los anteriores mandatos, y olvidarse de lo verdaderamente importante, que es gobernar para los casi 100.000 vecinos de San Sebastián de los Reyes. Somos una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid, pero somos, también, por número de habitantes, una de las ciudades más importantes de España. Tenemos que darnos cuenta ya, y eso es algo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento, y yo como alcaldesa, por supuesto, de que estamos en el siglo XXI. No puede ser que los vecinos no tengan las oportunidades que merecen, o que tengamos tantas carencias a nivel de transporte, por ejemplo. Estamos trabajando codo con codo con la Comunidad de Madrid para solventarlas, pero no puedo decir lo mismo del Gobierno de Pedro Sánchez, que se olvida de que existe el norte de la Comunidad de Madrid, que aquí vivimos cientos de miles de personas y que necesitamos medios. Por ejemplo, el cercanías termina en la Avenida de España, que es la calle que une a San Sebastián de los Reyes con el municipio vecino. Pero, ¿y el resto de habitantes de San Sebastián de los Reyes, qué hacemos? Y los vecinos de Algete, San Agustín y todos los municipios que colindan con nosotros y los que están más al norte, ¿qué hacen? Verse olvidados por el Gobierno de la nación, por supuesto.

Con la enorme victoria del PP en prácticamente toda la Comunidad de Madrid, ¿hay una mayor facilidad a la hora de dialogar y trabajar entre los municipios?

Al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y lo puedo decir completamente convencida, nunca le ha importado el signo político de ningún gobierno local a la hora de llevar proyectos adelante. Tengo el ejemplo más claro en San Sebastián de los Reyes con la obra de la torre cuatro del Hospital Infanta Sofía comenzó en la anterior legislatura. Isabel Díaz Ayuso nunca ha mirado el color político de ningún alcalde ni alcaldesa para decidir lo que se hacía en un municipio u otro. Lo que realmente le ha importado e importa es lo que necesitan los vecinos, y bajo esta máxima trabajamos también nosotros desde las administraciones locales. En mi caso, por parte de los técnicos de este ayuntamiento, las interacciones con los distintos responsables de la Comunidad de Madrid son fabulosas, como siempre lo han sido. Muchas veces es más el alcalde de turno el que intentaba utilizar la administración local para torpedear a la Comunidad de Madrid para sumar tantos con el Gobierno de la nación o con Lobato, o con Sánchez, o con Bolaños o con quien tocase en ese momento.

¿Con qué municipio os habéis encontrado al entrar a la alcaldía?

Hay cosas paradas a nivel administrativo, pero no me puedo quejar, por ejemplo, de la situación económica en la que estamos. Eso sí, ha habido que activar muchas áreas que estaban paradas, así como definir la hoja de ruta de la ciudad, del futuro que queremos. Pero la verdad es que, si con algo me he encontrado, es con un equipo muy profesional, muy comprometido, y con muchas ganas de trabajar para San Sebastián de los Reyes.

¿Cuál es esa ciudad con la que sueñan?

Siempre lo he dicho y, ahora que soy alcaldesa, lo tengo más claro todavía. Los dos pilares para que una ciudad funcione son la limpieza y la seguridad. Es fundamental. De la misma manera que vino el delegado del Gobierno a San Sebastián de los Reyes para que firmásemos el convenio VioGen, y aproveché para pedirle una comisaría de Policía Nacional. Vaya por delante mi respeto y admiración por todos y cada uno de los policías locales de nuestro municipio, pero, por extensión y número de habitantes, creo que es fundamental que tengamos también una comisaría de Policía Nacional. Además de esto, la limpieza es fundamental. Nos hemos encontrado que, cuando llegamos al Ayuntamiento, la licitación del contrato de los servicios de limpieza viaria estaba desierta, y, en tiempo récord, hemos conseguido sacar un nuevo contrato. Si quieres un municipio limpio, hay que pagarlo. Y si no lo dotas del dinero necesario para que se haga, pues no tienes el municipio limpio.

Como ha dicho, firmaron el VioGen, algo que no había hecho el anterior equipo.

Nosotros tenemos un compromiso con todas las mujeres, y más con las que han sido o son víctimas de violencia de género. Esto es una lacra que no entiende de barrios ni de color político. Desde que la legislación nacional entendió que los hijos de mujeres que han sufrido violencia de género son también víctimas, es fundamental redoblar los esfuerzos, porque luego no vale llevarse las manos a la cabeza cuando, por desgracia, nos encontramos con la fatalidad. Hay que trabajar mucho en prevención y en sensibilización, también desde los ayuntamientos y siempre poniendo en valor la excelente herramienta que nos brinda la comunidad de Madrid, que son esos convenios, y con esa dotación económica para el Observatorio Regional de la Violencia de Género, que tenemos en nuestro ayuntamiento, que cuenta con psicóloga, abogada, trabajadora social... Y es un servicio que nos brinda la Comunidad de Madrid para que nosotros, como administración más cercana, trabajemos en el día a día de todas esas mujeres, de sus familias, de sus hijos, y que absolutamente nadie se sienta desamparado ante una situación así.