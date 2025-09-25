Madrid abre la inscripción para el programa de visitas guiadas "Madrid es paisaje"

El Ayuntamiento de Madrid abre este jueves las inscripciones para participar en el programa de visitas guiadas de 'Madrid es paisaje' con el que invita a redescubrir la ciudad a través de miradores en el marco del 25º aniversario del Convenio Europeo del Paisaje.

Así, según ha compartido el Ayuntamiento, esta programación gratuita, organizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, incluirá visitas guiadas, mesas redondas, cine, intervenciones artísticas, talleres juveniles y creaciones audiovisuales. Todo ello para "descentralizar la mirada sobre el paisaje" y llevarla a "los paisajes cotidianos de todos los distritos de la ciudad".

Las actividades programadas van en línea con el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia en el año 2000 y ratificado por España en 2007.

Cuatro miradores

El programa se iniciará con las visitas guiadas a miradores, entre el 16 y el 19 de octubre, en las que se dispondrán unas 2.400 plazas gratuitas, previa inscripción, a partir de este mismo jueves, en reservaspatrimonio.es.

En concreto, los recorridos permitirán descubrir el mirador alto del parque de la Cuña Verde de Latina, el Silo de Hortaleza, el mirador de Entrevías (Puente de Vallecas) y el mirador del parque de la Cuña Verde de O'Donnell (Moratalaz).

Por otro lado, el cine también tendrá protagonismo con el pase especial de la película 'Madrid, Ext.' dirigida por Juan Cavestany, que se proyectará el 22 de octubre en CentroCentro, a las 18 horas.

El documental, que cuenta con el apoyo de Madrid Film Office y las ayudas al audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, recorre el paisaje de la capital. Tras la proyección, los asistentes podrán intercambiar opiniones con el director de la película. Requiere de inscripción previa.

Además, el programa también incluye la celebración de dos mesas redondas sobre el paisaje de Madrid, tituladas 'Madrid como paisaje' (23 de octubre) y 'Paisajes cotidianos, lugares de vida' (30 de octubre), con inscripción previa en CentroCentro.

En ellas, se abordarán cuestiones como la evolución del paisaje urbano, los retos de futuro o el valor de los paisajes cotidianos, con la participación de profesionales del urbanismo, la investigación y la creación artística. Entre los ponentes figuran miembros de la candidatura del Paisaje de la Luz, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y creadores como Pablo Arboleda, Kike Carbajal y Juan Cavestany.

El arte público también se suma a la programación con una intervención artística en el espacio urbano a cargo del colectivo Zuloark, que transformará la entrada principal de CentroCentro los días 23 y 24 de octubre.

Gran Vía y Callao

El programa 'Madrid es paisaje' aterrizará en las pantallas digitales de Gran Vía y Callao con la proyección, entre el 20 y el 26 de octubre, de piezas audiovisuales creadas por Cynthia González a partir de grabaciones en ocho miradores de la ciudad.

Igualmente, la agenda se acercará a la juventud con talleres en institutos de Hortaleza, Latina, Moratalaz y Puente de Vallecas, organizados durante octubre y noviembre en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Los talleres, impartidos por el colectivo de mediación cultural 'La Liminal', se dividirán en dos sesiones que se realizarán en miradores próximos a los centros escolares y se desarrollarán entre los meses de octubre y noviembre

Finalmente, como complemento a esta programación, desde el 20 de octubre estará disponible el calendario 2026 de 'Madrid es paisaje', ilustrado por Juan Berrio, Ana Rojo y Candela Sierra, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Cómic 2025. Se distribuirá de manera gratuita en las mesas redondas y proyecciones. Además, está disponible para su descarga en la web patrimonioypaisaje.madrid.es.