La Plaza de Colón de Madrid, epicentro del Día de las Profesiones para miles de estudiantes

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) celebra la novena edición del Día de las Profesiones este jueves en la Plaza de Colón de Madrid con actividades para ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación, conocer la realidad de las distintas profesiones y resolver sus dudas sobre el mundo tanto universitario como laboral.

Una jornada de puertas abiertas en la que los 36 colegios profesionales madrileños orientarán a los jóvenes sobre su futuro académico y profesional. Un evento gratuito que busca reunir a estudiantes, familias, orientadores y ciudadanía en general para ofrecer orientación vocacional y profesional para estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato, FP y universitarios.

Cuenta con la participación de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento Madri+d y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), así como distintas Universidades de la Comunidad.

Durante la jornada se celebrarán "speed dates" entre estudiantes y profesionales colegiados y mesas redondas que abordarán temas como las tendencias del mercado laboral y consejos para elegir qué estudiar; la universidad y qué les espera después; la importancia de las redes profesionales durante su formación; los riesgos, oportunidades y efectos de la inteligencia artificial en el desarrollo profesional o la importancia del trabajo en equipo de las profesiones sanitarias y sociosanitarias en la prevención de enfermedades.

Asimismo, se llevarán a cabo cerca de 90 actividades y talleres prácticos organizados por los propios colegios profesionales en sus carpas informativas. Así, a lo largo de toda la jornada los visitantes podrán sumergirse en el día a día de distintas profesiones a través de talleres participativos, juegos, simulaciones y demostraciones en vivo.

Todo ello centrado en diversas áreas. En materia de Salud y bienestar, se ofrecerá desde una simulación de reanimación cardiopulmonar con el Samur hasta una experiencia inmersiva en el cuidado bucodental o la realización de screening visual optométrico (a mayores de 16 años).

También se podrán medir indicadores de salud como el riesgo vascular, el equilibrio o la fuerza física en actividades y asistir a talleres de bienestar emocional, higiene mental, y orientación psicológica. En este campo se realizarán, asimismo, revisiones generales de salud animal, prácticas de seguridad alimentaria y asesoramiento nutricional, junto con actividades de concienciación sobre hábitos saludables y sostenibles.

En cuanto al área de ciencia y tecnología, se podrá descubrir cómo funciona el motor de un coche en el taller 'El corazón del coche', explorar tecnologías disruptivas aplicadas a la ingeniería civil como la impresión 3D o los entornos XR, o participar en una muestra de agricultura de precisión con inteligencia artificial, entre muchos otros.

En el área social, se abordarán retos de emprendimiento, juegos de rol o dinámicas grupales relacionadas con la economía y el trabajo social, mientras que los colegios del ámbito jurídico ofrecerán experiencias como 'Ponte la toga', con simulación de un juicio, asesoramiento sobre testamentos, vivienda y matrimonio, o un taller sobre derechos en redes sociales.

Además, habrá juegos interactivos como el 'Trivial de la Nutrición' o el 'Árbol de la salud bucodental', una exposición de minerales, y talleres como 'Mide la huella de carbono de tu barrio' o 'Accesibilidad en tu piel' para reflexionar sobre el impacto social de las profesiones.

Universidades madrileñas

Asimismo, en este Día de las Profesiones 2025, participan, igualmente, ocho universidades madrileñas para aportar a los estudiantes una visión complementaria a la orientación profesional desde el punto de vista formativo, resolviendo dudas sobre grados, dobles titulaciones, salidas laborales y acceso a la universidad.

El evento contará con una inauguración institucional, que tendrá lugar a las 9 horas, a cargo de representantes de la Alcaldía de Madrid, la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y del presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, Eugenio Ribón.

Culminará las 19 horas con la entrega de los Premios UICM 2025 en las categorías Premio Oro, Premio al Colegio más Innovador y Premio al Talento Colegial. La clausura institucional correrá a cargo del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Ana Ramírez de Molina.

El Día de las Profesiones cuenta con la colaboración de instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid; así como de entidades privadas como Nueva Mutua Sanitaria, el Banco Sabadell y AON.