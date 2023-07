Madrid bailará este fin de semana... ¿de forma sostenible?

Es uno de los eventos más esperados del año en la capital, y, por fin, el Mad Cool vuelve, una vez más, para traer al público madrileño -y a aquel que viene de fuera en especial para esta cita musical- a artistas de primer nivel del panorama internacional. Así, entre este jueves, 6 de julio, y hasta el próximo sábado, 8 de julio, miles de personas llegarán al recinto de Villaverde Alto para disfrutar de la música. Pero, como todo disfrute, el Mad Cool también traerá consigo un coste para el medio ambiente. Conscientes de ello –y de que «solo hay un planeta para disfrutar de la mejor música», como señala la organización-, el festival se ha puesto manos a la obra para incentivar una celebración más sostenible.

Entre las medidas que se van a poner en marcha destaca la iniciativa de Iberdrola, que, a través de su programa de Start-ups PERSEO -el cual, desde su creación en 2008, ha invertido más de 100 millones de euros en start-ups que desarrollan tecnologías y modelos de negocio innovadores, poniendo el foco en aquellos que permitan mejorar la sostenibilidad del sector energética-, pretende dar un paso más hacia la sostenibilidad en el Mad Cool en su camino hacia la descarbonización.

Así, y de forma conjunta con la start-up española GreeMko, Green Management Technology, que posee una solución software que facilita a las empresas su camino hacia la sostenibilidad y neutralidad en carbono, el objetivo de ambas compañías durante estos días será medir la huella de carbono del evento. Además, sensibilizarán a los asistentes sobre el impacto de sus desplazamientos, con el objetivo de promover la toma de medidas para la reducción y compensación de emisiones en futuras ediciones del Mad Cool.

«Sabemos que todas las decisiones que tomamos a diario tienen un impacto real y directo en nuestro planeta», continúa la organización del festival. «Por eso, tenemos la responsabilidad de crear un festival lo más sostenible posible, para que, con la ayuda de otdos, podamos seguir disfrutando juntos de esta experiencia tan increíble».

Y es que se trata de un evento al que se estima que acudan más de 60.000 personas por día, con todo lo que ello significa en cuestión de consumo. Por este motivo, entre otras acciones, Iberdrola calculará la huella de carbono asociada al consumo de combustible, electricidad y gases refrigerantes, así como los desplazamientos de asistentes y empleados. Esto permitirá a la organización, consciente de que «medir es el primer paso para convertirse en neutro en carbono» consultar todos los datos en tiempo real y elaborar una estrategia de reducción y compensación de emisiones en futuros eventos. Para ello habrá códigos QR en distintas ubicaciones estratégicas del evento para que los asistentes completen una encuesta de movilidad que permita calcular y conocer al instante el impacto de sus desplazamientos al festival. Además, se han instalado paneles solares con forma de girasol, los cuales están ubicados dentro del recinto. De hecho, uno de ellos estará junto al escenario «TheLoop Powered by Iberdrola», aportando su energía 100% limpia a la necesaria para celebrar el evento.

El Mad Cool nacía en 2016, y, en estos años –tan solo se canceló en 2020 por la pandemia–, se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la música. Hoy, comienza su sexta edición con la vista puesta en un futuro más sostenible y, a la vez, con uno de los artistas más relevantes del cartel de este año, Robbie Williams. Al intérprete de «Angels» y «Let me entertain you» se le unirán en los escenarios del festival la cantante Lizzo, Lil Nas X y Machine Gun Kelly, además de la banda Franz Ferdinand, entre otros. Mañana, viernes, el festival contiuará con Mumford&Sons, Queens of Stone Age, The Black Keys y el artista Sam Smith. Y, por último, cerrará por todo lo alto el sábado con Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Ava Max y The Prodigy. Además, la artista M.I.A se incorpora al line up de este sábado para culminar el Mad Cool en sustitución de Janelle Monáe, quien, tal como explicaba hace unos días la organización del festival, «debido a circunstancias ajenas» al mismo, «se ha visto obligada a cancelar su gira europea».