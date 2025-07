¿Madrid o Barcelona? El medio 'The Times' sentencia cuál es mejor

España es un país conocido a nivel internacional por su gastronomía, historia e incluso empresas como Inditex. Muchos turistas visitan el país recorriéndose los lugares más emblemáticos como el Palacio Real en Madrid o la Sagrada Familia en Barcelona. Sin embargo, ambas ciudades viven en un eterno debate, que no solo se vive en el fútbol, sino que ha traspasado fronteras sociales.

Aunque muchas personas se han lanzado a dar sus opiniones en redes sociales, ahora es un reconocido medio estadounidense el que ha comparado varios aspectos de ambas ciudades, como la gastronomía, arquitectura u hoteles. Al final, el autor del artículo que ha vivido tanto en Madrid como Barcelona, aconseja a sus lectores cuál de ellas es mejor.

Lo mejor tanto de Madrid como Barcelona

En el artículo publicado en 'The Times', Sally Davies aclara que Madrid y Barcelona son ciudades diferentes, pero que comparten varios puntos cruciales como bares, restaurantes, boutiques de lujo y un pasado histórico notable. "He vivido en ambas ciudades y he visto cómo su carácter cambiaba a lo largo de las décadas, a medida que el turismo se afianzaba. Ninguna de las dos es un secreto bien guardado, pero han conservado personalidades sólidas y distintivas", detalla.

Para describir a Madrid, el autor hace hincapié en la mezcla histórica y vanguardista que conserva la capital. En cuanto a la oferta cultural, nombra tres galerías de arte y varios centros culturales. Además, subraya la amplia variación nocturna, así como los edificios históricos, como el Palacio Real, de los que está dotada Madrid.

Por otra parte, Barcelona compite por sus playas, barrios medievales o el Museo Picasso. Aún así, el autor también nombra el Parque Güell, la Casa Batlló, la "imponente" Sagrada Familia o los hoteles de lujo. Para Davies, la ciudad catalana derrocha color y creatividad. Sin embargo, al final acaba sentenciando a un solo ganador.

La mejor ciudad es...

"Si solo tienes tiempo para visitar una la ganadora es Madrid", asegura. Aunque en el artículo se puede ver como desglosa varios puntos, en los que Barcelona gana, al final Sally Davies se decanta por Madrid en caso de poder ir a una de las dos. Su decisión va más allá de comparar aspectos, según el autor Madrid está más en línea con las grandes capitales de Europa.

Por su parte, Madrid es más que la capital de un país. Es una ciudad que a parte de recibir miles de turistas, es lugar donde estudiantes van a estudiar y personas buscan trabajo. Aun así, Davies resalta que, en comparación a Barcelona, ha hecho "por conservar intacto su carácter con el paso de los años, pese a ir incorporando innovaciones". Ahora, para muchos españoles resulta casi imposible decantarse por una, aunque otros lo tienen muy claro.