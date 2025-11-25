Madrid busca a sus nuevos campeones de eSports

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento del Madrid para impulsar la industria del gaming en la capital, culmina la segunda vuelta de la temporada 2025 de la Esports Series Madrid, las ligas municipales de eSports, con tres grandes eventos el fin de semana del 28 al 30 de noviembre: el desenlace de la Junior Esports, la gran final de las ligas municipales de League of Legends y Valorant y la final del torneo OPEN municipal de EA SPORTS FC 26. Durante tres meses, jugadores de todo el país han competido en las ligas municipales de Madrid in Game. Los mejores serán coronados como campeones en el Esports Center del Campus del Videojuego en una jornada abierta a la ciudadanía en la que podrán ser partícipes de la máxima competición amateur de la capital.

El fin de semana de competición en Casa de Campo comenzará el viernes 28 con la Junior Esports, el campeonato destinado a la participación de institutos madrileños donde los colegios clasificados competirán en Fortnite y Brawl Stars. Los alumnos asistentes, además, podrán conocer las instalaciones del Campus del Videojuego, disfrutando de una visita guiada por los distintos pabellones y laboratorios de alta tecnología de Madrid in Game. Durante la jornada, también disfrutarán de charlas y actividades sobre la industria del "gaming".

El evento principal del fin de semana llegará el sábado 29, cuando el Esports Center acogerá desde las 11:00 el desenlace de la Esports Series Madrid. La velada comenzará con League of Legends y seguirá, a partir de las 15:00, con la gran final de Valorant. El resto de finales de las ligas municipales, Pokémon y Clash Royale, se celebrarán durante el fin de semana de Gamergy en IFEMA. Madrid in Game contará con un stand en el que, además de otras actividades relacionadas con los eSports y el Campus del Videojuego, también permitirá a los asistentes al evento disfrutar de la máxima competición del juego de Nintendo y Supercell. La gran final de la ESM de Fortnite, por su parte, se celebrará online en diciembre.

La competición en el Esports Center culminará el domingo 30 con la final presencial del torneo OPEN de EA SPORTS FC 26 a partir de las 11:00, que ha reunido a más de 350 jugadores en dos clasificatorios online. Los 8 mejores competirán en el Esports Center. Los campeonatos OPEN de Madrid in Game son nuevos campeonatos en los que el consistorio da cobijo a juegos que no están en la Esports Series Madrid. La primera edición de estos campeonatos, dedicado al simulador de fútbol de Electronic Arts, ha resultado un éxito y la conclusión del torneo se celebrará por todo lo alto en el Campus del Videojuego. La final contará con la presencia de Andoni, jugador profesional de EA SPORTS FC, y de Edu Castellano, entrenador del equipo de EA SPORTS FC del Manchester City, quienes narrarán los partidos en directo a través del canal de Twitch de Madrid in Game. Paralelamente al torneo de EA FC 2026 se celebrará un “rey de la pista” abierto al público, en el que los asistentes podrán participar para conseguir premios. Desde su estreno en marzo de 2023, más de 40.000 jugadores de todo el país han participado en estas ligas.

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, explica que: "Las finales municipales que celebramos el próximo fin de semana son el mejor ejemplo de cómo una iniciativa pública puede impulsar un ecosistema competitivo, formativo y profesional que beneficia tanto a nuestros jóvenes como a toda la ciudadanía. La participación de institutos en la Junior Esports nos permite sembrar vocaciones tecnológicas desde edades tempranas, mostrando a los más jóvenes que el gaming puede ser una puerta hacia profesiones creativas, técnicas y altamente demandadas."

La temporada de 2026 comenzará tras la Navidad: los jugadores interesados en participar pueden ir preparándose para la competición de manera gratuita en el Esports Center del Campus del videojuego de Madrid in Game, que cuenta con equipos de alta gama, consolas de última generación y tablets a disposición de la ciudadanía de lunes a domingo. Las inscripciones estarán disponibles en la web de Madrid in Game.