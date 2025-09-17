Madrid calla la boca a Óscar Puente por sus "bulos del Metro"

Información... y acción de Gobierno. Un asunto en el que los bulos no deberían tener cabida. Pero existen. En ese sentido, el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de decir que este miércoles vuelve a haber "colapso" en el Metro de Madrid utilizando como prueba una fotografía "que no es de hoy".

"El ministro que dice combatir los bulos es el más prolijo en crearlos", ha escrito Rodrigo en la red social X, en respuesta a un mensaje de Puente donde decía: "Pues parece que se viene otro día de colapso en el Metro de Madrid, como el de ayer y el de todos los días desde el lunes de la semana pasada".

Puente, que durante los últimos diez días ha criticado recurrentemente las aglomeraciones en el suburbano madrileño (producto, en buena parte, del cierre parcial de la Línea 6 por obras), ha adjuntado a su mensaje de esta mañana una imagen de la estación de Puerta del Sur donde se puede ver el andén abarrotado de gente.

Sin embargo, Rodrigo ha aseverado que esa fotografía es de otro día, y ha adjuntado otra tomada (según indica el pie de foto) a las 8:46 horas de este miércoles en la que se aprecia una situación de normalidad en ese mismo andén.

"Como todo vale para tapar las vergüenzas de Sánchez atacando a Madrid, Puente difunde una fotografía que no es de hoy. La realidad en los andenes de Metro de Madrid es esta. España no merece la falta de credibilidad de un ministro como Puente, con más horas en las redes sociales que atendiendo sus competencias", se ha quejado Rodrigo.