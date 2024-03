Madrid celebra esta semana San Patricio, con cerveza y desfile de 600 gaiteros

Cuenta atrás para la gran fiesta irlandesa. El Día de San Patricio (o St. Patrick’s Day) se celebra en honor al patrón de la Isla Esmeralda, San Patricio, un misionero considerado el introductor del catolicismo en la zona. Sin embargo, esta fiesta ya no es tanto un evento religioso como una celebración de la herencia y cultura irlandesa.

Esta celebración tan popular llega a Madrid del 11 al 17 de marzo de 2024. La capital celebra por segundo año consecutivo la Semana de Irlanda, una fiesta en honor al país verde para acercar a los madrileños el cine, la danza, la literatura, la historia y la música irlandesa.

La música y danza irlandesa inundarán la ciudad a través de una serie de recitales, conciertos y actuaciones gratuitas. El lunes 11 de marzo, el músico y gaitero gallego Carlos Núñez abrirá la semana de celebraciones con un concierto en la Nave de Motores de Pacífico (calle de Valderribas, 49). Por su parte, el Teatro Monumental también homenajeará a la cultura irlandesa ofreciendo un espectáculo que fusiona el irish folk y el rock de la mano del grupo The Green Tones. El evento se celebrará el 15 de marzo a las 22h.

El asturiano Bras Rodrigo dará un concierto en la Sala Fitz el 16 de marzo a las 19h en el que participarán tanto artistas invitados como el grupo ganador de la batalla de bandas St. Patrick’s 2024. Para los amantes de la danza, el grupo Irish Treble protagonizará el 17 de marzo un recital de baile tradicional irlandés en la sala Galileo Galilei.

Además de todas estas actividades, la línea verde del metro de Madrid (línea 5) se inundará de música y danza irlandesa de la mano de los músicos y bailarinas de la University College Dublin Dance Society. Sus bailarines actuarán en distintas estaciones de la línea cada día de la semana: Ópera (lunes y martes), Callao (miércoles y jueves) y Gran Vía (viernes, sábado y domingo). A su vez, durante la semana, las luces de la estación de Gran Vía cambiarán el azul por el verde, y la gran pantalla que preside el vestíbulo de la estación mostrará los paisajes y rincones más emblemáticos de la isla.

Más actividades

El Centro Cultural Casa de Vacas acogerá una sesión de cine irlandés el lunes 11 de marzo a las 19h. Se proyectará "Notes from Sheepland", de Cara Holmes, un documental que nos muestra el día a día de una peculiar pastora de ovejas moderna, Orla Barry. La literatura irlandesa se cita el jueves 14 de marzo a las 19h. Esa tarde, la librería de habla inglesa Desperate Literature (C/ Campomanes, 13) acogerá una interesante charla dedicada a la literatura made in Ireland de la mano de Shane Tivenan, autor irlandés.

Uno de los grandes momentos se celebrará en la ciudad con el tradicional desfile de San Patricio. Tendrá lugar el sábado 16 de marzo a las 16:30h y contará con más de 600 gaiteros de toda España, duplicando la cifra de la edición anterior. Se trata de una iniciativa del músico asturiano Bras Rodrigo y de la Fundación Banda de Gaitas de Corvera con la colaboración de Turismo de Irlanda y la Embajada de Irlanda.