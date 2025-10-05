Madrid: dos heridos graves en un accidente en el túnel entre Sinesio Delgado y Pío XII

Dos personas han resultado heridas de gravedad y otra más leve después de que los vehículos en los que viajaban hayan colisionado en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII en la ciudad de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 3:30 horas y por las primeras investigaciones a cargo de la Policía Municipal de Madrid ha sido provocado después de que uno de los coches perdiera el control dentro del túnel.

Efectivos de Samur-Protección Civil han atendido a los tres ocupantes de los vehículos implicados.

En uno de los vehículos viajaban dos jóvenes, entre ellos un varón que ha sufrido traumatismo craneal, facial, torácico y abdominal y ha sido estabilizado y trasladado al Hospital La Paz y una chica que ha sido trasladada en estado grave al Hospital Clínico con traumatismo torácico y abdominal.

El conductor del otro turismo ha sido atendido por los servicios de emergencia con diagnóstico leve.

La unidad de Policía Judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se encuentra investigando las circunstancias en las que se ha producido el accidente, que ha provocado el corte del tráfico en el túnel durante los trabajos del Samur-Protección Civil.