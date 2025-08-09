Madrid envía cuatro helicópteros al incendio forestal de Aranjuez

La Comunidad de Madrid ha enviado cuatro helicópteros para que se sumen a las tareas de extinción del incendio forestal declarado en la noche de este viernes en Aranjuez, cuya evolución en estos momentos es favorable y sin llama, por lo que se espera estabilizarlo a lo largo de este sábado.

Así lo ha trasladado una portavoz de Emergencias 112 a Europa Press, que también ha señalado que en la zona afectada también está trabajando maquinaria pesada y hasta 16 dotaciones entre bomberos de la Comunidad, brigadas forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid para terminar de consolidar el perímetro.

Durante la noche, los efectivos desplegados han pasado horas difíciles frente a las llamas, según ha subrayado el 112, con vientos erráticos y de dirección variable que sumaron a las complicaciones que presentaba la orografía en esta zona, con pendientes que complicaban el acceso a los equipos de emergencia.

Además, el fuego ha obligado a desalojar de manera preventiva en la noche del viernes a un total de 71 vecinos residentes en 30 viviendas de la zona de Valdecasas y otras 41 de la zona de Sotomayor, según han apuntado desde el Ayuntamiento de Aranjuez

Según ha trasladado el Ayuntamiento, tan solo dos familias han precisado realojo, por lo que han sido trasladadas a un hostal de la zona, mientras que el resto han optado por irse a casa de familiares o amistades. En estos momentos, los desalojados todavía no han podido regresar a sus casas, según confirmado el 112.

El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (ERIVE) ha participado en las tareas de evacuación, realojo y de avituallamiento a los afectados.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Aranjuez se han desplegado cinco dotaciones de Policía local que han colaborado en el dispositivo con cortes de vías y acompañamiento de los vecinos desalojados. Igualmente, han procedido a acompañar aquellas personas que precisaban recoger enseres indispensables de sus casas, como medicamentos, así como a sus animales o mascotas.

En este sentido, desde el Consistorio han recordado que la Policía local se mantiene a disposición de los afectados y que los vecinos que así lo necesiten pueden contactar con los agentes para pedir información.

Por el momento, el incendio ha quemado terreno de rivera y pasto, retama y esparto, aunque hay muy poco arbolado afectado por las llamas. Asimismo, a esta hora no hay constancia de ninguna vivienda afectada por las llamas.

El Summa ha estado desplegado en la zona de manera preventiva, aunque no ha habido casos de heridos ni de intoxicación por inhalación de humo.