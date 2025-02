Madrid, epicentro de arte contemporáneo

Madrid sigue consolidándose como una de las capitales culturales de Europa y, en esta ocasión, lo hace a través de la firma Gunni & Trentino, que ha transformado su showroom en el mayor espacio expositivo de arte contemporáneo de la ciudad. Con la exhibición «No Art, No Home», la firma especializada en interiorismo establece un diálogo entre arte y diseño, demostrando que las obras no solo pertenecen a museos y galerías, sino que pueden integrarse en el hogar.

Ubicado en el número 3 del Paseo de la Habana, el showroom de Gunni & Trentino se ha convertido en un verdadero museo de arte contemporáneo. La exposición «No Art, No Home», comisariada por el curador internacional de arte contemporáneo Juan Alfaro, reúne más de 50 obras de artistas de renombre internacional como Keith Haring, Sean Scully y Jaume Plensa, junto a creadores emergentes con una proyección destacada, como Gloria Estefanell y David Magán.

«El arte es el elemento que da alma a un hogar», afirma Alfaro. Con esta premisa, la muestra busca integrar piezas icónicas en un entorno habitable, fusionando el mejor diseño con el arte contemporáneo. Este enfoque permite a los visitantes experimentar de manera realista cómo las obras pueden transformar los espacios y aportarles una nueva dimensión estética y emocional. De hecho, la curaduría de «No Art, No Home» ha sido pensada para generar un diálogo entre las obras de arte y los elementos de diseño de interiores. En el recorrido, los visitantes pueden ver cómo esculturas de Jaume Plensa interactúan con luminarias de Michael Anastassiades, o cómo las piezas llamativas de Keith Haring establecen un contraste dinámico con mobiliario de líneas depuradas y minimalistas.

El concepto central de la exposición es demostrar que el arte no solo adorna un espacio, sino que lo define. En este sentido, el showroom de Gunni & Trentino se presenta como un escenario en el que cada obra dialoga con los objetos y el mobiliario, generando conexiones inesperadas que, según explica el experto Juan Alfaro, transforman la percepción del diseño y del arte en la vida cotidiana.

Además de ofrecer una experiencia estética, la exposición se plantea como un manifiesto: «sin arte, los espacios pierden su esencia y se convierten en lugares vacíos de significado. Bajo esta filosofía, Gunni & Trentino no solo exhibe, sino que propone una nueva forma de entender la relación entre el arte y la vida cotidiana», añade José Manuel Moreno, director general de Gunni & Torentino.

La consecuencia de la llegada de «No Art, No Home», en Madrid es el refuerzo de su posición como referente en el mundo del arte y el diseño. Esta exhibición se suma a la oferta cultural de la ciudad, que ya cuenta con eventos como ARCOmadrid y una escena artística en constante evolución.

«El arte debe ser accesible y formar parte del día a día», señala Alfaro. La muestra permite a los visitantes explorar obras de distintas disciplinas, desde pintura y escultura hasta instalación y fotografía. En este contexto, la flagship store de Gunni & Trentino se posiciona como un espacio innovador, donde el diseño y la creatividad convergen para ofrecer una experiencia diferente a lo que acostumbramos. Además, la selección de obras refleja un carácter internacional, con artistas provenientes de Europa, América, Asia y Australia. Esta diversidad enriquece la propuesta expositiva, ofreciendo una visión global del arte contemporáneo en diálogo con el diseño de interiores.

Experiencia sensorial y digital

La exposición no solo destaca por su contenido artístico, sino también por la forma en que el público puede interactuar con las obras. Mediante un código QR, los visitantes pueden acceder a un catálogo digital con información detallada sobre cada pieza, entrevistas con los artistas y perspectivas inéditas sobre el proceso creativo detrás de la muestra. Esta combinación de arte, diseño y tecnología permite una experiencia inmersiva y personalizada.

Asimismo, «No Art, No Home» incluye encuentros exclusivos con artistas y diseñadores, donde los asistentes pueden conocer de cerca el proceso creativo de las obras y su integración en los espacios habitables. En estos eventos, se fomenta el diálogo entre el público, los creadores y los expertos en diseño de interiores, ampliando la comprensión del arte en la vida cotidiana.

La iniciativa de Gunni & Trentino no solo tiene un impacto cultural, sino también en el mercado del arte y el diseño. Al crear un espacio donde el arte y el interiorismo se fusionan, la firma informa a LA RAZÓN que ofrece una alternativa innovadora a las galerías y museos tradicionales, facilitando el acceso a piezas de gran valor artístico en un entorno más cercano y accesible para el público general y los coleccionistas.

Para artistas como el madrileño partícipe de la obra, David Magán, esta iniciativa representa una oportunidad única para presentar su obra en un contexto diferente, donde el arte no se limita a los espacios convencionales, sino que se integra en la vida cotidiana de los espectadores. «Este proyecto no solo me permite mostrar mi trabajo en un contexto distinto, sino también acercarlo a un nuevo público y despertar su interés por el coleccionismo», explica Magán.

Próximos destinos

Tras su paso por Madrid, la exposición «No Art, No Home» continuará su recorrido en Barcelona, consolidando su carácter itinerante. La idea es llevar esta fusión entre arte e interiorismo a diferentes ciudades, acercando el arte contemporáneo a un público más amplio y redefiniendo su papel en los espacios cotidianos.

El evento en Madrid estará abierto al público hasta julio, permitiendo que miles de personas puedan disfrutar de esta innovadora propuesta. Además, la exposición contará con una agenda de actividades paralelas, como visitas guiadas, mesas redondas y encuentros con expertos en arte y diseño.

Con una propuesta que trasciende lo convencional, no se trata solo una exhibición; es un manifiesto que reivindica el arte como parte esencial de la vida y del hogar.