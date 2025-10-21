Madrid On Ice: a la venta las entradas para patinar esta Navidad en el Riyadh Air Metropolitano

El Riyadh Air Metropolitano volverá a convertirse, del 22 de diciembre al 11 de enero, en el escenario de Madrid On Ice, una de las pistas de patinaje sobre hielo más grandes de Europa. La venta general de entradas para esta segunda edición del parque navideño comenzará este martes.

Con 4.200 m2 de hielo y capacidad para 1.500 patinadores simultáneos, la experiencia combina diversión sobre el hielo con música en vivo, sesiones de DJ, actividades para toda la familia y puestos de gastronomía típica navideña.

Además, la ubicación del estadio garantiza fácil acceso en transporte público y parking gratuito, haciendo de Madrid On Ice un plan cómodo y mágico para estas fiestas.

Madrid On Ice no es solo patinaje. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades: actuaciones musicales pensadas para los más pequeños, sesiones de DJ para los mayores y sorpresas navideñas que llenarán cada rincón del estadio.

Y, por supuesto, no faltarán los clásicos sabores de la Navidad: chocolate con churros, castañas asadas, algodón de azúcar y otras delicias que harán aún más especial la visita.

Acceso y transporte

La excelente conectividad del Riyadh Air Metropolitano convierte a Madrid On Ice en un plan accesible para todos. El estadio cuenta con su propia estación de metro en la línea 7 (Estadio Metropolitano), mientras que las estaciones Las Rosas (línea 2) y Canillejas (línea 5) se encuentran a apenas diez minutos a pie.

La zona también está servida por 15 líneas de EMT y 20 de autobuses interurbanos, y quienes prefieran acudir en coche podrán aparcar gratuitamente en los parkings Sur A y Exterior Oeste del estadio.

Los socios del club de fútbol Atlético de Madrid pudieron acceder desde 16 al 20 de octubre a una preventa exclusiva y disfrutar de un 25% de descuento en grupos de hasta cuatro entradas, válido en cualquier franja horaria y hasta el final del evento, el 11 de enero.

La pasada edición de Madrid On Ice recibió a más de 100.000 visitantes, que disfrutaron del estadio de una manera diferente y mágica. Este año, la experiencia se renueva con más hielo, música, sorpresas y gastronomía, convirtiéndose en un plan ideal para familias, amigos y amantes de la Navidad.