Madrid: más de 250 cámaras a la "caza", desde hoy, de los coches más contaminantes en la M-30

Las cámaras que velan porque la M-30 sea una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) comienzan a funcionar hoy... de forma preventiva. Concretamente, hasta el 14 de enero de 2024. Comienza así un período de preaviso para todos aquellos conductores de vehículos sin etiqueta que no estén empadronados ni abonen el Impuesto de Tracción Mecánica en la ciudad de Madrid antes del 1 de enero de 2022. La prohibición de circular en el interior de la M-30, fijada en el interior de la misma, se hizo extensible, el pasado enero, a la propia vía de circunvalación.

De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid, y más concretamente el Área de Movilidad y Medio Ambiente que preside Borja Carabante, continúa extendiendo la estrategia medioambiental Madrid360, y que tiene como objetivo «limpiar» de la ciudad de Madrid aquellos turismos considerados más contaminantes: los de gasolina anteriores al año 2000, y los de diésel anteriores a 2006. Con todo, el hecho de que las cámaras se encuentren en «modo preaviso» no quiere decir que circular con estos turismos en la ZBE quede impune. Carabante explicó ayer, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que los 15 foto-rojos que ya multaban desde 2022, año en el que entró en vigor la Zona, lo seguirán haciendo también durante los próximos cuatro meses. Del mismo modo, los controles de agentes de Movilidad y de Policía Municipal también pueden ser objeto de sanción en caso de acceder a la zona sin un vehículo reglamentario.

Sin embargo, no ocurrirá así con los usuarios que sean «cazados» por las cámaras, por lo menos hasta el próximo 14 de enero de 2023. En su lugar, recibirán una comunicación meramente de carácter informativo.

Cambio en las sanciones

Hay que recordar que el acceso no permitido a la M-30, al igual que ocurre con las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro –anteriormente Madrid Central– y Plaza Elíptica, suponía, hasta el 20 de marzo del año pasado, una infracción «leve» de tráfico y, por tanto, podía ser sancionada con 90 euros (45 euros si era por la modalidad de pronto pago). Sin embargo, tras la modificación de la Ley de Tráfico, desde el 21 de marzo de 2022 se sanciona como infracción «grave» con multa de 200 euros, cien en el caso de que se abone con pronto pago.

Precisamente, en lo que respecta a las sanciones, el delegado detalló que, en la actualidad, el Consistorio madrileño pone 100 multas diarias a vehículos sin etiqueta por acceder al interior de la M-30, cuando antes de la entrada en vigor de la ZBE eran 300, lo que constituye un descenso superior al 60%. Además, y tal como recalcan desde el Área, desde la implantación de Madrid ZBE, los accesos de los turismos A en la vía de circunvalación se han reducido un 63,11% entre junio de 2019 y septiembre de 2023 (544.033 accesos frente a 200.686). Unas cifras que, para Carabante, «ponen de manifiesto que los ciudadanos, cuando se ponen en marcha unas restricciones de acceso como consecuencia de las Zonas de Bajas Emisiones y se les comunica, cumplen con su obligación».

¿Podría haber más cámaras en el futuro? Lo que sí reconoció Carabante es que, tal y como está planeado en la estrategia, la restricción se ampliará en 2024 al exterior de la M-30 para aquellas personas que no están empadronadas en la ciudad de Madrid. Ya en 2025, se extenderá a todo el municipio con independencia de si el infractor es residente o no. Por otro lado, desde ese año, tampoco podrán acceder ni circular por la capital los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) que hasta el 31 de diciembre de 2024 no tenían restricciones. El objetivo es que todo el término municipal se convierta progresivamente en zona de bajas emisiones, dando sentido así al concepto de Madrid ZBE.