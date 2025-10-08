Madrid: las obras de la Ciudad de la Salud arrancarán a final de año con la Unidad de Protonterapia

La Comunidad de Madrid comienza a final de año las obras de la futura Ciudad de la Salud, que albergará las instalaciones del Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con la construcción de la Unidad de Protonterapia.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la adjudicación de estos trabajos, cuya duración prevista es de 15 meses, con una inversión de 16.515.640 euros, ha informado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en rueda de prensa, celebrada de forma extraordinaria en Navalcarnero.

Este nuevo recurso de la sanidad pública madrileña ofrecerá a los pacientes oncológicos una modalidad de la radioterapia que permite una precisión milimétrica en el tratamiento de distintos tipos de tumores, con una menor toxicidad y probabilidad de efectos secundarios en los tejidos sanos.

De esta forma, La Paz se convertirá en el centro sanitario público de España con "la mayor dotación tecnológica" para la realización de estos procedimientos para combatir el cáncer. Esta instalación estará al servicio de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que lo requieran, así como de zonas limítrofes que no cuenten con estos recursos.

El dispositivo que se instalará en esta infraestructura es uno de los dos donados a la región por la Fundación Amancio Ortega. El otro se ubicará en el Hospital público Universitario de Fuenlabrada, donde ya se están acometiendo las obras para la Unidad.