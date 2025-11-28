Madrid se rinde al sabor canario: nace una campaña para llevar los productos de las islas a toda España

Madrid ha sido el escenario elegido para la presentación de “Desde Canarias”, la nueva campaña impulsada por Proexca y ASINCA para promocionar en la Península los productos con el sello Elaborado en Canarias. La propuesta busca conectar emocionalmente a los consumidores con la esencia de las islas, su identidad culinaria y la calidad de sus elaboraciones

Durante el acto, celebrado este lunes, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, y el presidente regional de ASINCA, Virgilio Correa Suárez, destacaron la importancia de reforzar la presencia de las marcas canarias en el mercado peninsular, un reto logístico y comercial que afrontan las empresas del archipiélago. Ambos coincidieron en que el interés por estos productos no deja de crecer y que el objetivo es multiplicar su alcance en los próximos meses

La campaña cuenta con una selección inicial de más de 100 productos, procedentes de firmas tan reconocidas como Gofio La Piña, Tirma, Arehucas, Maxorata, Kalise, Clipper, Libby’s o Bandama, con la previsión de alcanzar los 300 productos antes de fin de año. Todos ellos estarán disponibles a través de una web app interactiva, que permitirá localizar fácilmente los puntos de venta en toda España

El evento también tuvo un marcado acento gastronómico gracias al chef Víctor Ellin, del grupo Barbillon, quien realizó un showcooking en vivo para mostrar la versatilidad y el valor culinario de los productos canarios. Una demostración que confirmó que Canarias no solo enamora por sus paisajes, sino también por su despensa

Además de la presentación pública, la jornada incluyó un encuentro con distribuidores y empresas, con el objetivo de convertir cada punto de venta en un “embajador” de la cultura y la gastronomía canaria en la Península. La aerolínea Binter Canarias se sumó a la iniciativa con el sorteo de cinco vuelos de ida y vuelta entre Madrid y el archipiélago, reforzando la conexión entre ambos territorios

Con esta campaña, Canarias da un paso decidido para situar sus sabores más emblemáticos en el mapa gastronómico nacional, invitando a millones de consumidores a redescubrir —o reencontrarse con— la esencia de las islas sin salir de casa.