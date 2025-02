La mala memoria de Reyes Maroto: No recuerda si se reunió con Aldama

Un entuerto que no tiene fácil solución. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se ha puesto "a disposición" de volver al Senado por el 'caso Koldo' y ha insistido en que "no recuerda" que se haya reunido con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Así lo ha expresado este viernes después de que el PP haya vuelto a llamar a la ex ministra Reyes Maroto, que compareció por primera vez la semana pasada, en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

"Yo siempre me he puesto a disposición no solo del PP, sino de todos aquellos que quieren saber la verdad. Pero creo que (a los 'populares') no le interesa la verdad. Claramente me están sometiendo y no solo por ir a la comisión de investigación, sino también por la cantidad de bulos falsos", ha indicado ante los medios de comunicación.

Preguntada por si se ha visto personalmente con Aldama cuando era ministra de Turismo, Maroto ha insistido en que "no recuerda haberse visto con este señor" y ha recalcado que "ha mantenido muchísimas reuniones de trabajo en el Ministerio durante la pandemia porque muchas empresas se pusieron en contacto para ayudar en un momento tan difícil".

"Me reafirmo en mis declaraciones. No recuerdo haberme visto con este señor. Con Javier Hidalgo (CEO del Grupo Globalia) he tenido una relación un poco más cercana, así como con otros empresarios de grandes compañías turísticas, pero estríctamente de trabajo", ha explicado.

Maroto ha recordado que durante la pandemia estudiaron "el impacto de la pandemia en la industria turística, especialmente en esta compañía" y ha insistido en que "las entidades les llamaban para que pudiéramos tener las mejores soluciones en la Covid-19".

"Ha sido una relación que he mantenido en el ámbito profesional y que ha derivado en ayudas desde el Gobierno, no solo a esta compañía, a muchas, a través de los fondos que pusimos en marcha. Yo creo que es importante también garantizar que, ante una emergencia, el Ejecutivo respondió de la mejor manera: ayudando a mantener empresas y empleos. Nadie duda que el resultado ha sido el deseado porque hemos cerrado un año histórico en materia de visitantes y dinero", ha subrayado.