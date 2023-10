Manuel Bautista, alcalde de Móstoles: «Lo que hemos encontrado es un disparate»

Mostoleño, maestro de profesión, y, ahora, alcalde. Coge el testigo en la gran ciudad al sur de Madrid después de que la anterior alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), así como otros siete ediles de su gobierno hayan sido visto sus cuentas embargadas por la justicia como medida cautelar por el conocido como «caso ITV». A pesar de haber encontrado, como él mismo señala «un auténtico disparate» en el Ayuntamiento, coge sus riendas convencido de que Móstoles puede ser una gran ciudad.

Su carrera ha estado íntegramente vinculada al mundo educativo, ¿cómo llegó a la política?

Soy maestro desde 1997, y he sido director de distintos centros educativos. Hubo un momento en el que, trabajando en un instituto, escribí un correo electrónico al partido presentándome y diciendo que llevaba tiempo en educación y que creía que tenía buenas ideas que aportar. Me ofrecí para el partido y, poco tiempo después, asumía mi primer el puesto en unas listas electorales. A partir de ahí he ido ocupando distintos cargos en la política autonómica. En 2015 entré como director del Área Territorial con la responsabilidad de 38 municipios del sur, y, posteriormente, cuando Enrique Ossorio asumió la Consejería de Educación y la presidenta Isabel Díaz Ayuso su nuevo gobierno, me nombraron director general de Educación Infantil y Primaria. Después fui director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas y, al terminar esta legislatura, fui viceconsejero de Organización Educativa y de candidato para Móstoles.

¿Era su deseo ser alcalde de su ciudad?

En la vida me hubiera imaginado ser alcalde de la ciudad que me ha visto crecer. Aquí he estudiado, he sido deportista, he trabajado... Aquí vive toda mi familia y la familia de mi mujer. En definitiva, este es mi sitio, y para mí es un orgullo y un honor que en su momento la presidenta Ayuso contase conmigo como candidato y, diez meses después, fuéramos capaces de ganar unas elecciones y de traer a Móstoles una manera de hacer política diferente a la que se hacía.

¿Cuál es esa forma de hacer política «diferente» a la que se hacía con el anterior gobierno?

Principalmente, basarnos en una buena gestión basada en poner al ciudadano en el centro de la política. En tratar de mejorar día a día la vida del mostoleño con criterios muy básicos que sabemos que funcionan, basándonos en la libertad. Todo tiene que estar basado en creer que el ciudadano tiene que tener la responsabilidad de su vida, y que la administración hombre pues se lo ponga que se lo ponga fácil. Creo en la inversión, en la colaboración público-privada para dinamizar la ciudad. Creo que es muy importante que Móstoles no solo destaque por su número de habitantes, sino pongamos en valor todo aquello que tiene como capital económica, social y cultural que es en el sur de la Comunidad de Madrid.

Viene también de gestionar educación. ¿Es uno de sus objetivos fomentar la educación en el municipio?

Nosotros lo que queremos es que los servicios públicos sean los mejores y que la presión fiscal sea la menor posible. Evidentemente a mí la educación me parece el gran ascensor social, eso que va a hacer que el mostoleño tenga un valor añadido. Como ayuntamiento, las competencias en educación son limitadas, pero lo primero que hemos puesto en marcha de forma inmediata han sido unas becas de 600.000 euros para que las familias puedan arrancar el inicio del curso, que siempre cuesta. Y lo hemos ofrecido sin restricciones, sea educación pública o no. También tenemos planteado un plan plurianual de mejora de las instalaciones de nuestros centros educativos, ya que los colegios de Móstoles son, en su mayoría, de los años 80, y necesitamos que nuestros alumnos estén en las mejores instalaciones posibles.

El PP ha recuperado el ayuntamiento de Móstoles después de bastantes años en la oposición, ¿qué han encontrado?

Un disparate. Al poco tiempo de entrar tuvimos que hacer una modificación presupuestaria de 12 millones de euros para para hacer frente a la factura de la luz, el agua, el gas, la tasa de residuos... Es decir, cosas que no estaban ni presupuestadas. Estamos en presupuestos prorrogados. Incluso pudiendo hacer ellos presupuestos, no quisieron hacerlos, lo cual significa que no tenemos plan de inversión, que no podemos hacer frente a los pagos de las subvenciones nominativas... En definitiva, en su momento presentaron un presupuesto que luego no fueron capaces de ejecutar. Bajo mi punto de vista, estaban a otras cosas que no eran la gestión ni mejorar la vida de los ciudadanos. Todo esto ha llegado hasta el punto que, en el intercambio de información del anterior equipo de gobierno, había concejalías que en ese intercambio nos dieron un folio. Ese fue el traspaso de información. Nos encontramos que no teníamos seguros de determinadas situaciones, se habían prometido unas subvenciones a las AMPAS que no se podían dar porque estaban en presupuesto prorrogados y ellos lo sabían. Lo mismo pasó con un montón de asociaciones sociosanitarias. Dejaron unas fiestas sin preparar, sabiendo que el nuevo gobierno tomaría posesión en junio y que las fiestas eran en septiembre... Y, todo esto, dedicándose a poner carteles por toda la ciudad anunciando licitaciones. Un disparate, por lo que, por un lado, estamos haciendo esa política poner en orden la casa, porque creo que ocho años de gobierno del Partido Socialista han dilapidado la imagen de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento, y es algo que me preocupa, en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo ha avanzado el caso de la exalcaldesa?

La legislatura anterior fue la Legislatura de los escándalos absolutos. Empezaron con los enchufes aquí y allá, seguimos con el caso de la ITV, se condonaban deudas a empresas, no sabemos con qué motivo... En fin, ha sido un disparate y, ahora, el Tribunal de Cuentas efectivamente ha dicho que varios miembros del anterior equipo de gobierno tenían que pagar casi 700.000 euros, y han tenido que repartirse esa cantidad. Por todo ello, queremos que esta sea la legislatura de la justicia, donde deje de abusarse del contrato menor, de la falta de planificación.

¿Cómo han sido estos primeros meses al frente del ayuntamiento?

No podemos, en cuatro meses, deshacer todo lo que ha sido la legislatura del Partido Socialista de estos últimos ocho años. Pero lo que sí hemos hecho es sacar adelante muchas iniciativas en muy poco tiempo, desde ordenanzas fiscales hasta becas. Hemos desbloqueado las licencias del Plan VIVE, y antes de final de año estará funcionando por fin la oficina de turismo que Móstoles, ya que, aunque parezca increíble, no la teníamos a pesar de tener un patrimonio histórico y cultural bárbaro. Hemos puesto en marcha, además, medidas sociales que me parecen de un gran calado, como la ventanilla del mayor en todas las oficinas de la administración municipal. Estamos fomentando eventos deportivos de auténtico calado, que van a colocar a Móstoles a nivel nacional, como la velada de boxeo la Copa Iberdrola, que es todo un referente.

¿Qué puede ofrecer Móstoles al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Móstoles es la gran ciudad de la Comunidad de Madrid después de la capital. Además de un capital humano fantástico, tenemos una localización perfectamente situada a 20 km de Madrid. Tenemos más de 10 polígonos industriales, tres hospitales, Cercanías, Metrosur... En definitiva, nosotros somos esa gran ciudad del sur a la que solo le falta un empujón en cuanto a la inversión. Todo lo demás, lo tenemos. Y, además, creemos en la libertad. Creemos en esta forma de entender la vida. Por eso, lo que ofrecemos al conjunto de la región son muchísimas ganas de trabajar y de progresar a nivel nacional y, por qué no, internacional.