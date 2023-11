María José Martínez: «Hay que defender la unidad frente a quienes la amenazan»

Nacida y criada en Aranjuez, María José Martínez asegura que se siente “profundamente arraigada” a este Real Sitio donde ha transcurrido su vida. Esta es la tercera ocasión en la que asume la alcaldía del municipio. En 2011 lo hizo con mayoría absoluta. En 2019, con un acuerdo con otras tres fuerzas políticas (Ciudadanos, Acipa y Vox). Y, en 2023, junto a Vox. Se reconoce a sí misma como una persona curiosa por los temas relacionados con el Patrimonio Histórico y su defensa, sobre los cuales ha escrito en publicaciones especializadas y obtenido algunos reconocimientos como el Premio “Cultura Viva” y el Premio de la Federación Española de Ciencias Históricas.

¿Cómo ha sido el proceso de formación de gobierno con Vox? ¿Es una relación estable?

Ha sido un proceso fluido, de respeto mutuo, y de entendimiento y consensos en aquello que compartimos. El acuerdo alcanzado goza de excelente salud en beneficio de los ribereños. Somos un único gobierno integrado por dos formaciones políticas distintas. Ojalá el gobierno de la Nación pudiera decir lo mismo en beneficio de todos los españoles. Por desgracia no es así.

¿Vivimos en la era de los acuerdos?

No asumo la estrategia de la izquierda de condenar a un partido democrático como Vox mientras ellos conforman gobiernos Frankenstein donde les conviene, incluso con terroristas y enemigos declarados de España. Por otro lado, en la política municipal el diálogo y los consensos no son algo nuevo, lo que no significa que sea habitual. Personalmente estimo que en lo local es preciso, por conveniente al interés general, escuchar a todos y no sólo a quienes forman parte de la Corporación municipal. Todos los concejales por su compromiso especial tienen algo positivo que aportar para la mejor gestión, y eso no puede desaprovecharse y es compatible con mantenerse siempre alerta de cuanto pueda llegar desde la sociedad civil que encierra un inmenso valor de conocimiento y oportunidad. Unir la fuerza de las ideas y las propuestas plurales, sumar voluntades y talentos, se ha mostrado siempre como una estrategia de éxito. Y sin perder de vista el deseo de los ribereños que son la inspiración y el impulso básico e imprescindible para trabajar desde un marco de unidad, diálogo y entendimiento. Cuando hay acuerdo todos ganan. Aranjuez gana, los ribereños ganan. Obviamente, como todo en la vida, esta práctica tiene límites. Jamás me sentaría, por ejemplo, con quienes han asesinado a mis compañeros o amigos, como ha hecho recientemente Sánchez dando muestras de una indeseable indignidad y ofendiendo a todos los españoles de bien.

Aranjuez es un municipio de un enorme valor artístico y cultural, pero, ¿está lo suficientemente ‘explotado’ por el turismo que llega a Madrid?

El Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, se forjó hace ya siglos precisamente como lugar de esparcimiento, deleite y disfrute que aún hoy conserva intacta su esencia.

Nuestro producto y nuestra oferta atesoran una reconocida singularidad; son excepcionales. El incremento de visitantes al Paisaje Cultural de Aranjuez ha experimentado, respecto de los tiempos pre-pandemia, un incremento como nunca anteriormente. Y esta tendencia se ha mantenido hasta hoy. Este logro conjunto, de hoteleros, hosteleros, comerciantes, empresarios del sector turístico, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, lejos de relajarnos ha provocado en nosotros, a modo de acicate, una legítima ambición en el convencimiento de que la potencialidad turística de Aranjuez tiene todavía mucho camino por recorrer y ello representa un reto que nos obliga a seguir buscando y a encontrar nuevas fórmulas que, desde la imaginación, la innovación y el trabajo sin descanso, nos permitan alcanzar más altas cotas de visitantes. Es una visión ambiciosa que debe afrontarse desde una perspectiva integradora, como la que venimos poniendo en práctica, ya que el camino hacia su consecución en el ámbito del turismo debe asentarse en una labor compartida, coordinada y protagonizada por todos los sectores y todas las administraciones.

En definitiva, nuestro trabajo debe seguir impulsando la imagen de Aranjuez como destino turístico integral con el triple objetivo de incrementar el número de turistas, aumentar su gasto diario y sus días de estancia, así como seguir trabajando en su desestacionalización.

¿Cómo valora estos primeros meses de legislatura?

Han resultado extraordinariamente positivos y los hemos aprovechado. El encadenar la pasada legislatura con la presente, sin interrupción en la coordinación y la dirección del gobierno, nos ha permitido ir a lo mollar desde el primer día, que no es otra cosa que la de cambiar la realidad para mejorar la calidad de vida de los ribereños. Así, entre otras acciones, hemos dado inicio a la ejecución del contrato de Eficiencia Energética, para mejorar todos los sistemas de climatización y de iluminación de nuestros edificios públicos y optimizar la iluminación de todas nuestras calles mediante la renovación de las instalaciones energéticas para que sean más eficientes, menos contaminantes y, por supuesto, con un importante ahorro energético que conllevará un más que notable ahorro en las arcas municipales de más de seis millones de euros. Colegios, instalaciones deportivas y múltiples calles de la ciudad ya cuentan, tras estos primeros 100 días, con el nuevo sistema.

Asimismo, hemos ejecutado el más ambicioso plan de asfaltado jamás realizado en nuestro municipio con una inversión de dos millones de euros y un total de 52 calles. En breve, firmaremos el nuevo contrato de Higiene Urbana con el que mejoraremos el estado de limpieza de nuestras calles. Se han iniciado los trabajos de remodelación integral y eliminación de barreras en ocho parques infantiles y áreas de juegos, habiéndose finalizado ya tres de ellos.

Se han ofertado ayudas a personas mayores para la realización de obras de accesibilidad en sus viviendas. Hemos empezado a aplicar la nueva tecnología en materia de seguridad. Se ha incrementado más del doble el importe de las becas para las actividades extraescolares. Se han solicitado y obtenido subvenciones de la Comunidad de Madrid para programas de formación y empleo. En breve publicaremos las bases para que los ribereños puedan obtener ayudas para rehabilitar sus viviendas y locales en el Casco Histórico y en los barrios de la Glorieta del Clavel y Barraca Federico García Lorca. Se ha firmado un Convenio con la Real Federación de Fútbol de Madrid para que nuestra ciudad sea sede de partidos de Fútbol 7 base. Se han iniciado los trabajos para la interconexión de los catorce edificios municipales y el proyecto de formación y experimentación agrícola “Agrolab”. También se han iniciado los talleres para padres sobre parentalidad y educación positiva. Creo que estamos trabajando mucho y bien.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Aranjuez en este momento?

Vienen definidos en el Programa Electoral con el que me presenté a las elecciones municipales el pasado mes de mayo y que se ha plasmado ahora en el Programa de Gobierno. Debe culminarse ese Proyecto de futuro que iniciamos la pasada legislatura, abierto a todos, que tiene como reto y como meta que Aranjuez sea una ciudad de referencia y con mayor proyección en nuestra Comunidad. Nuestros retos pasan por conseguir lo que la sociedad ribereña espera de nosotros hasta alcanzar los más altos estándares de calidad. Y todo ello en la seguridad de que entre nuestras responsabilidades también se encuentra el desafío presente de la defensa de nuestro sistema de convivencia en libertad y democracia contra quienes amenazan la unidad de nuestra Nación, el cumplimiento de la Constitución o atentan contra el principio de igualdad de todos los españoles.

En su legislatura parece darle una especial importancia a las Pymes, ¿considera necesario que las empresas se descentralicen de Madrid capital? ¿Qué ofrece Aranjuez en este sentido?

Las administraciones debemos ser palanca que ayude a empresarios y autónomos a generar riqueza, promover la actividad económica y crear empleo. En contra de lo que cree el Gobierno de la Nación, sabemos que los puestos de trabajo no los crea la Administración, sino las empresas y los emprendedores. A las Administraciones nos corresponde agilizar trámites, eliminar burocracia, gestionar con eficacia los recursos públicos e informar de los procedimientos y las medidas de apoyo. No existen fórmulas mágicas para lograr la creación de empleo y riqueza. Lo que sí debe haber son buenas políticas que amplíen los espacios de libertad para tomar decisiones a la hora de invertir, ahorrar o emprender. Esas políticas sabemos que funcionan y eso es lo que ofrecemos. Las que no funcionan son las malas políticas que recortan la capacidad de decisión de ciudadanos y empresas, imponen trabas, generan inseguridad jurídica y ahuyentan inversiones, que son las que practica el Gobierno de Sánchez perjudicándonos a todos

¿Qué proyectos tienen para el futuro del municipio?

Destacaré algunos: Por ejemplo, la ejecución de un ambicioso Plan Director o proyecto de recuperación, conservación y protección que alcanza a todos los espacios y actuaciones cuya ejecución incidirá en lo que hemos denominado la Entrada Real de Aranjuez y que debería culminar con la rehabilitación por parte del Gobierno de la Nación de los históricos Cuarteles de las Guardias Walonas y Españolas, de su titularidad, para albergar en ellos un Parador Nacional. Asimismo, convertir a Aranjuez en la Capital Europea de la Cultura 2031, hacer de Aranjuez el referente Nacional del Piragüismo Español mediante la ejecución del denominado Madrid Water Center, unas instalaciones deportivas que estarán a la altura de lo que merece el Club Escuela Piragüismo Aranjuez, que es el mejor de España. También proceder a la construcción y puesta en funcionamiento de un Palacio de Congresos IFEMA-ARANJUEZ.

¿Qué puede aportar Aranjuez al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Nuestro singular Patrimonio cultural, histórico-artístico y natural es el atractivo diferenciador de Aranjuez, que es también fuente de empleo y de dinamismo económico. Por no hablar de Aranjuez como Ciudad de la Música ya que somos un referente histórico en la Música, desde los músicos que acompañaron a la Corte en nuestro Real Sitio hasta el maestro Joaquín Rodrigo que unió para siempre nuestra ciudad, en su Concierto de Aranjuez, a una de las más bellas piezas musicales de todos los tiempos.