Más de mil policías se desplegarán para velar por la seguridad de la Vuelta en Madrid

Espadas en alto ante lo que pueda pasar este fin de semana en la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "que no titubee" y dé una "respuesta firme y contundente" con todo aquel que busque reventar el domingo la etapa final de Vuelta Ciclista a España, después de ofrecer a la Delegación la aportación de medios adicionales que fuese necesaria para garantizar la seguridad de la etapa.

Todo cuando se ha conocido que más de mil policías se desplegarán este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista a España ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech mientras continúan los ataques sobre la población palestina.

Fuentes del dispositivo han avanzado ese importante refuerzo, acordado en una Junta de Seguridad mantenida en la Delegación del Gobierno en Madrid y que supone el mayor despliegue policial que se ha hecho nunca en la Vuelta.

Desde Villa de Vallecas, donde ha visitado una escuela infantil, el alcalde de la capital ha enviado un mensaje claro: "La etapa se debe celebrar y se debe celebrar en condiciones de normalidad". El primer edil ha puesto el foco en "la prevención y en perseguir de manera inmediata a cualquier persona que quiera alterar el normal desarrollo de la Vuelta Ciclista a España". "Quien quiera protestar lo puede hacer de manera pacífica. Quien quiera protestar de forma violenta y reventar tiene que tener una respuesta firme y contundente", se ha dirigido al delegado.