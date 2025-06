Maxi Espindola: «Sueño con traer mi show a Madrid, es una ciudad que me encanta»

La capital sigue consolidándose como epicentro artístico para talentos internacionales. Esta vez, quien ha fijado la mirada ha sido el artista argentino Maxi Espindola, que atraviesa un profundo y vibrante renacer musical. Con más de800.000 seguidores en Instagram, habiendo sido compositor de artistas internacionales y tras siete años en el dúo MYA,

el cantante inicia su camino como solista con un mensaje claro:«La verdad que me encantaría que esta nueva etapa, mi música, pueda llegar hasta acá, porque es una ciudad que me gusta mucho y sueño con poder traer mi show y mis canciones. Sería un sueño para mí».

Esta ciudad ha sido una parada significativa para Maxi: «En Madrid he tenido la chance de venir en un par de oportunidades. Siempre he tenido muy lindas experiencias y tengo muy buenos recuerdos». Su vínculo con la ciudad no es solo afectivo, sino también laboral. «Artísticamente he tenido vínculo con algunos artistas acá, con Dvicio o con Lola Índigo, por ejemplo. Siempre como que se vibra mucho el lado artístico y eso me encanta».

«¿Cómo estásss?», su primer sencillo como solista, marca el comienzo de una etapa que él mismo define como «más personal, auténtica, conectada con lo cotidiano y desde un lugar más profundo». Según sus palabras: «’Cómo estásss?’ es la canción que abre este proyecto y ya desde el título es un statement a lo inmanejable del deseo, a lo inevitable de las relaciones, la simple pregunta que abre la conversación porque tan solo queremos sentirnos cerca y eso está muy bien». Este nuevo single fue producido junto a Tote y grabado en la impactante Laguna La Brava, en Argentina. El videoclip busca reflejar esa búsqueda de lo natural, lo introspectivo, lo esencial: «Me encanta el directo, conectar, poder intercambiar sentimientos, ideas musicales y volar en los shows», explica entusiasmado. Maxi señala que, «en mi cabeza se me viene un videoclip de ir caminando en esta introspección, o estas caminatas nocturnas. Creo que las callecitas madrileñas tienen algo especial para la música y para esto artístico, y me encantaría poder grabar algo por acá». El barrio de Chamberí aparece como una de sus opciones predilectas: «Chamberí me parece un lugar muy especial, por sus calles de noche, ya cuando hay un poco menos de gente, para observar los balcones y, aparte, como no, disfrutar del buen clima».

Espindola busca una conexión genuina con su audiencia. «Me llena de entusiasmo y de ganas esta nueva etapa, así que estoy muy contento». Con esa energía se embarcó en una especie de experimento social:«Preguntándole a la gente cómo están, o si tienen anécdotas o cosas que hayan vivido que me sirvan como inspiración para escribir».De ahí nació su interés por crear una música con sentido, no solo para entretener, sino también para acompañar. «Sentí que por ahí era interesante poder generar una canción que tenga un valor un poco más profundo, que genere un impacto en la vida y en los días de mi audiencia». En esta línea, Maxi se esfuerza en romper con la inmediatez emocional que impone la tecnología: «En un mundo donde todo pasa rápido, entre algoritmos, chats sin respuesta y amores fugaces… me divierte escribir lo que todos sentimos, pero pocos decimos».

El cantante argentino también ha confesado a LA RAZÓN que está trabajando en un álbum completo. «Estoy preparando colaboraciones.En el álbum va a haber canciones que van a invitar a bailar, y otras un poco más introspectivas, más emotivas y sensibles. Algunas baladas seguramente». Una de las cosas que más disfruta, indica, es la posibilidad de colaborar con otros artistas.

Además de su faceta como cantante,Maxi continúa desarrollando su carrera de productor musical: «Sigo trabajando con Tini y algunos otros artistas. Me gusta mucho la parte de la producción, la dirección, el planeamiento de los espectáculos». Para él, el show en vivo representa «el punto máximo de experiencia musical. Es donde más se siente la emoción de cada canción». Por eso, valora especialmente el poder enriquecerse de las experiencias que ha vivido con los artistas que ha trabajado: «Siento que aprendo muchísimo de cada uno de esos artistas también a la hora de llevar a cabo mis canciones».

El mensaje central que busca transmitir en esta nueva era es claro: «Principalmente llevar emoción a través de las canciones, llevar sentimientos, llevar vibes. Siento que la música es llevar una vibra positiva. Una vibra sentimental profunda también puede ser». Su objetivo más grande es «poder interpelar en la vida de los oyentes, poder hacer algún tipo de cambio positivo en sus días». Y ese deseo se sostiene en una escucha constante y activa de su entorno: «Estoy con las antenas súper abiertas. Todo me inspira: una película, una charla con un amigo, salir con amigos, algún vínculo, relación que haya tenido con alguna persona. Esa inspiración creo que es constante».