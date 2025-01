Un menor de 13 años agrede a su novia de 16 en un edificio okupado en Carabanchel

Un chico de 13 años agredió el pasado domingo a su novia, de 16 años, que resultó herida leve, en el famoso edificio okupado del madrileño distrito de Carabanchel, han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar el día 19 sobre las 16 horas en ese edificio situado en la confluencia de las calles Excelente y Blanca, que fue okupado hace semanas por unas familias peruanas. Tras una discusión, el presunto agresor pegó a su pareja, también adolescente, junto a varios menores más. Hasta el lugar acudió una ambulancia básica del Samur-Protección Civil, que atendió a la víctima por un fuerte dolor en la rodilla. No obstante, fue dada de alta en el lugar, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y se entrevistaron con la mujer, pero no pudieron detener al supuesto agresor, un menore conocido por protagonizar otros episodios violentos, ya que es inimputable. No obstante, abrieron el correspondiente parte policial, que llegará a la Fiscalía de Menores.

Según las primeras pesquisas, una mafia habría vendido ilegalmente estas viviendas situadas en el PAU de Carabanchel, que todavía no estaban habitadas, a familias de origen peruano por unas cantidades entre los 2.000 y los 3.000 euros. Se las habían ofrecido días en la cola de un comedor social de una iglesia del barrio. La macrookupación tuvo lugar en la calle Excelente número 6 de Madrid en el puente de la Inmaculada. Casi una treintena de familias llegaron a la urbanización con furgonetas de mudanza y, tras cambiar las cerraduras de los pisos, entraron en los mismos frente al asombro de los vecinos que legalmente se encuentran viviendo en el lugar pagando alquileres que oscilan entre los 800 y los 1.500 euros.

Los usurpadores cuentan con su propio conserje que les abre la puerta desde el interior empujando la manilla. Los vecinos legales se quejan de que no respetan las normas de convivencia, hacen ruidos por la noche, se pelean y incluso hay dentro pandilleros. La empresa propietaria ha reforzado las medidas de vigilancia, ha colocado alarmas y ha contratado a una empresa de desokupación, cuyos empleados fueron increpados y atacados por parte de algunos okupas cuando hicieron acto de presencia. Por todo ello, han interpuesto las correspondientes denuncias en comisaría. De momento, solo se han producido unos pocos desalojos. El pasado lunes por la tarde, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, acompañado del comisario de la Policía Nacional del distrito de Carabanchel, ha mantenido un encuentro con varios miembros de la comumidad de vecinos de la calle Excelente para conocer sus preocupaciones. La Policía ya ha recogido denuncias de los inquilinos legales y también algunas de los ilegales afirmando que fueron estafados.