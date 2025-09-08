Mesas en las que sentarse esta semana en Pozuelo

Si hace unos días colocamos en el mapa gastronómico varios establecimientos de Aravaca, hoy nos centramos en Pozuelo, ya que a lo largo de la semana se celebran las fiestas de Ntra. Sra. de la Consolación. Una de las novedades es la dulce apertura de Balbisiana, en el 12 de Avenida de Europa, lugar especial y agradable con una carta amplia en el que sentarse ante un café bien hecho y rico, y un zumo, como el Balbisiana, con plátano, espirulina, mango, melocotón, piña y coco para acompañar a la tostada de aguacate con huevo escalfado y pistacho. Resulta el destino también perfecto para comer y merendar. Como comensales habituales que somos de Grosso Napoletano, la mejor cadena de pizza artesanal del mundo, destino imbatible para disfrutar con niños de la auténtica pizza napolitana, nos gusta compartir varias delicias. Entre ellas, la burrata di Stagione, con queso fresco y cremoso acompañado de pesto y tomates cherry aliñados con vinagreta balsámica y albahaca y la Provola Affumicata, con queso ahumado fundido con salsa de tomate San Marzano, orégano y albahaca, una delicia servida con la focaccia de la casa. Entre las pizzas, siempre caen la Diavola y la Hellboy di Paulie Gee, con base de tomate San Marzano, parmesano, mozzarella fiordilatte y salami picante napolitano con un toque final de hot honey.

Cierto es que en numeras ocasiones hemos desmigado algún concepto de LaFinca Grand Café, por eso, en esta ocasión nos sentamos en La Terraza del Lago de Mena, del grupo LEW Brand con cocina non stop. Las recetas a degustar con vistas al lago, el del campo de golf, las firma Aurelio Morales, ¿Qué pedir? Ajoblanco con sardina ahumada, manzana verde ácida y gotas de adobo andaluz y la picaña madurada y caviar con mahonesa de ostras sobre coca de algas.

Carta de carnes

Seguimos. Aurelian Catalin Lupo, Cata para los amigos, es un alquimista del fuego en una de las mejores parrillas de España y, claro está, de Madrid. En La Taberna de Elia (tabernadeelia.com) propone una carta de carnes con cortes de ocho razas: ternera de la Sierra de Guadarrama y Ávila, lomo alto de angus argentino, black angus prime, vacuno centroeuropeo con maduración de 40 y 80 días, vacuno mayor nacional, buey gallego (o del norte de Portugal), wagyu Kagoshima Sanuki y kobe. ¿Conocen Paschi (paschi.es)? Se trata del destino idóneo en Pozuelo para conocer la cocina tradicional peruana del cocinero Jonathan Ordóñez. Hemos de decir que Barco Aparicio (barcoaparicio.com) es otro de nuestros restaurantes favoritos de la zona, ya que la calidad-precio de las joyas del mar que es posible disfrutar es imbatible. El templo de Teto Bargueño es Zurito (zurito.com). La suya es una cocina honesta, con fundamento y base, así que es posible acudir tanto para rendir tributo a un buen aperitivo como para comer, y saborear una sobremesa como Dios manda, o para cenar. ¿Qué pedir? La flor de alcachofa a la plancha, los torreznos y la ensalada de berros con burrata son raciones ideales para compartir antes de rendirse ante la chuleta madurada de vaca simmental o el machete (costilla) de ternera glaseada con ají panca. Detrás de Aguirre (aguirrepozuelo.com) está Teresa Aguirre, quien, como toda vasca, es una apasionada del buen comer y beber. No se prive de la gilda vitaminada, la tortilla de bacalao, las piparras en tempura, las croquetas de chipirones y los sapitos fritos al estilo del barrio viejo de San Sebastián. En la Española (restaurantelaespañola.es) compartimos la tortilla Manchega, y nos gusta el steak tartar y el lenguado con sus verduras, mientras que en Norte y Sur (marisquerianorteysur.com) nos quedamos con las almejas a la sartén y el medio cogote de merluza de pintxo a la plancha con salsa bilbaína.

AGUIRRE

Dónde: C/ Segundo Mata, 1, Pozuelo de Alarcón.

Teléfono: 911 52 75 29

Precio medio: 30 euros.

aguirrepozuelo.com

Ensalada Caprese & Feta Cedida

Para no perderse

Ensalada Caprese & Feta

► Nos entusiasman las costillas y las hamburguesas de New York Burger, pero hemos acudido a la sede de Pozuelo, porque el chef ha incorporado tres ensaladas a la línea Green. Entre ellas, la Caprese & Feta, con brotes, tomate raf y cherry, uvas rojas, queso feta y pistachos.