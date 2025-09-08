La noche de la moda en Madrid ya tiene fecha: vuelve la Vogue Fashion’s Night Out 2025

La capital española volverá a convertirse en escaparate mundial de tendencias con el regreso de la Vogue Fashion’s Night Out, una cita ya imprescindible en el calendario de la moda madrileña. Cada año, miles de personas llenan las calles del Barrio de Salamanca para vivir una velada que combina música, arte y experiencias inmersivas.

Desde su nacimiento, este evento se ha consolidado como un punto de encuentro entre diseñadores, marcas, artistas e instituciones que, durante unas horas, transforman Madrid en una pasarela al aire libre. En su edición 2025, la noche promete superar las expectativas y reafirmar su papel como una de las grandes citas del año, y no solo para los amantes de la moda.

Desde sus orígenes hasta 2025

La Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) nació en 2009 como una iniciativa global de Vogue en colaboración con el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA). En plena recesión económica, la revista quiso devolver la ilusión por la moda y revitalizar el consumo con un concepto rompedor: llevar el glamour de las pasarelas a la calle.

Madrid fue una de las primeras capitales en sumarse, y desde entonces la cita se ha convertido en un referente europeo. Bajo la coordinación de Vogue España y con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, el evento ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, donde cada año el Barrio de Salamanca se llena de desfiles improvisados. Este año, la cita tendrá lugar el próximo 11 de septiembre a las 20:00 h. La calle Ortega y Gasset volverá a ser el epicentro de la fiesta, extendiéndose también a la calle Lagasca, donde se instalará el escenario principal para los conciertos y actuaciones en vivo.

Una noche de música y moda gratuita

Más de 200 tiendas y marcas de lujo abrirán sus puertas hasta medianoche con descuentos exclusivos, lanzamientos especiales y propuestas interactivas. No faltarán los photocalls, zonas de ilustración o sesiones de maquillaje. Además de las activaciones de las firmas, habrá los conciertos gratuitos en el escenario situado en Ortega y Gasset con Lagasca. Aunque el cartel aún no se ha confirmado, la organización ha prometido mantener el nivel de 2024, con artistas como Nil Moliner, Veintiuno, Vypper o Julieta.

Firmas internacionales como OPPO, OMODA, Real Techniques, Turismo de Tenerife, Costa Adeje & Tenerife Moda, Juicy Couture o Bodegas LAN ya han confirmado su participación con experiencias que irán desde talleres creativos hasta degustaciones. Además, el Hotel Rosewood Villa Magna volverá a convertirse en la sede de la Casa Vogue, donde se desplegará una alfombra roja por la que desfilarán diseñadores, celebrities y amigos de la publicación.

El acceso será completamente libre y gratuito, tanto a los conciertos como a las activaciones en la vía pública, lo que garantiza que miles de personas puedan disfrutar de esta noche sin necesidad de invitación.