Ayuso pide a la Virgen de la Almudena por los más vulnerables en un Madrid que celebra su fe y sus raíces

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a situar la fe y las tradiciones como eje del espíritu madrileño durante la celebración de la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad. En una jornada marcada por la multitud en las calles y los ramos de flores a los pies de la catedral, la dirigente autonómica ha pedido a la Virgen “prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas”.

Antes de la Misa Santa en honor a Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena, Ayuso ha recorrido el entorno de la plaza y ha saludado a los fieles congregados, que desde primera hora de la mañana aguardaban la tradicional procesión. “Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España”, ha declarado ante los medios.