Natalia: «Antes el acento era penalizado, ahora se valora lo natural»

La cantante Natalia, con más de dos décadas de trayectoria en la música, vuelve a posicionarse con fuerza en la escena pop nacional gracias al lanzamiento de su nuevo single: Tu Diosa. En una entrevista exclusiva con La Razón, señala emocionada y orgullosa: «Estoy súper contenta. Es como dar a luz a un nuevo proyecto, en el que he trabajado muchísimos meses: letra, melodía, composición, videoclip…».

Cuenta que el single se presenta como una declaración de libertad femenina, sensualidad y empoderamiento, y viene acompañado de un videoclip con una estética urbana y atrevida, grabado (sin permisos ni filtros) en pleno centro de Madrid: «Estábamos grabando en los vagones del metro, sin permiso ni nada. Dije: ‘si nos echan, nos vamos a otro lado’. En una parte del vídeo cronometrábamos el tiempo del semáforo para bailar en medio del paso de peatones. Ha sido una locura divertidísima».

Natalia también ha reflexionado sobre los cambios en la manera de consumir música: «Echo de menos aquella época en la que hacías un disco, y las canciones se consolidaban. La gente las vivía, las sentía, duraban mucho más tiempo. Aunque no fueras fan del artista, te sabías sus singles». Hoy, el panorama es distinto: más inmediato, más fugaz. «Ahora todo es tan rápido… es una pena. No solo en la música, también en la moda, en el entretenimiento, incluso en el amor. Nada dura. Si no te gusta algo, pasas a lo siguiente. Esa es la sensación que tengo».

Sin embargo, también reconoce el potencial de la nueva era digital: «Las redes sociales tienen su parte buena: te permiten llegar a más público, incluso sin tener apoyo de televisión o radio. Ahora un artista novel puede subir su canción a TikTok y hacerse escuchar. Antes eso era impensable».

Uno de los grandes retos del presente, para Natalia, es la sobreexposición: «Antes, si a alguien no le gustaba tu música, no tenía un altavoz para decirlo. Hoy, desde su casa, cualquiera te deja un comentario. Por eso pido educación. Que se valore el trabajo, aunque no guste». El respeto por el esfuerzo, dice, debería ser la base de todo. «No podemos gustar a todo el mundo, ni lo pretendemos. Pero hay mucho detrás de cada canción, y eso merece ser reconocido».

Natalia @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Llegados a este momento, Natalia cuenta también con una trayectoria de casi una década de presentadora en televisión, una experiencia que define como clave en su evolución artística: «Soy de Sanlúcar, de un pueblo de Cádiz. Empecé sin saber comunicar y he tenido la suerte de trabajar con directores y productores que me enseñaron de todo, hasta sacar lo mejor de mí». Recuerda especialmente sus años en Megatrix, y celebra que hoy se valore la diversidad lingüística: «Antes tener acento era penalizado. Hoy me encanta ver a comunicadores como Roberto Leal, que presenta con su acento andaluz. Eso antes no pasaba. Ahora se abraza lo natural, lo auténtico».

Tu diosa

Su nueva canción, Tu Diosa, habla de una noche de pasión y libertad femenina, pero también de diversión y sensualidad sin prejuicios. «Es muy sexy, muy canalla. Cuenta la historia de una chica que sale de fiesta, conoce a un chico, se monta en su coche y pasa una noche divertida. Pero ella no es la ‘babosa’ de nadie, es una diosa. No es tuya, pero es una». Natalia señala que se deja llevar por lo emocional: «He escrito muchas canciones de desamor, de ruptura. Pero esta vez he querido disfrutar. Esta canción no habla de mí directamente, pero sí de algo que puede pasar, algo natural y libre».

Para la artista, es emocionante ver el cambio generacional y de género en la música española. «Durante años los que triunfaban eran los hombres. Eran ellos los que generaban el fenómeno fan, los que viajaban a Latinoamérica con el apoyo de las discográficas. Nosotras no teníamos esa oportunidad».

Música para el Orgullo

Uno de los momentos que más valora en su calendario actual es participar en los festivales del Orgullo por toda España. «Es precioso. Cantar en pueblos pequeños, en ciudades donde la diversidad no siempre ha sido visible, y ver a padres, niños, familias enteras celebrando juntas… Es increíble».

Su agenda está repleta de conciertos veraniegos en Valencia, Palencia o Pontevedra, entre otras ciudades. «Mis conciertos son para pasarlo bien. Una hora y media de canciones movidas, subo a gente del público al escenario. Es una fiesta».