'La noche del 24', un musical para hacer de Torrelodones "el nuevo Belén"

Hace más de diez años que los hermanos Benjamín y Javier Lorenzo escribieron una obra de teatro llamada «La noche del 24» para representarla con los alumnos del colegio donde el segundo de ellos daba clases. Más tarde, cuando dejó a un lado la docencia para dedicarse al mundo del espectáculo, pensó que aquella obra funcionaría muy bien como musical.

«La música consigue transmitir el Misterio mejor que las palabras», dice Javier Lorenzo a este periódico. Así, «hace tres años, aprovechando la baja de paternidad de mi quinto hijo, junto a mi mujer Asun, que ha hecho el vestuario, al músico Álvaro Galindo, que compuso la mitad de las canciones, y a un grupo de amigos actores, la convertimos en musical y la representamos en algunos colegios», donde tuvo una muy buena acogida.

El año pasado hicieron ya unas 30 funciones y se incorporaron grandes profesionales de mundo del teatro musical: Guillermo González, como director musical (Hoy no me puedo levantar, Forever King of pop), Susana Blanco, como coreógrafa (We Will Rock You), y un elenco de actores de ensueño encabezado por Íñigo Etayo (Anastasia, Una rubia muy legal) y Alejandro Mesa (La familia Adams, The Book of Mormon). Este año, «La noche del 24» vuelve con más de 50 representaciones hasta el próximo 7 de enero en el Teatro Fernández-Baldor de Torrelodones, después de haber fichado a Juanjo González como escenógrafo y a Elena Alejandre como diseñadora de luces.

«Lo primero que hace especial a esta obra es el guion», continúa Lorenzo. «Es una historia muy original y que se acerca a los acontecimientos de la Navidad desde otro punto de vista». Concretamente, desde el de Aaron, un guardia del rey Herodes que tiene como misión «encontrar al niño impostor que se hace pasar por el mesías». «Es una comedia muy loca, pero también con momentos emotivos y una profundidad que no te esperas. Luego está las canciones, divertidas, emotivas y que te harán bailar en tu butaca, e incluso rezar», asegura el autor, lo cual consigue que «la gente se lo pase bomba, y salga emocionada del espectáculo».

Son ya más de 10.000 espectadores los que aúna esta obra, aunque su creador siga hablando de ello con modestia. «Éxito, éxito, el del Rey León», bromea. «¡Ojalá algún día!». Sin embargo, reconoce que es cierto que, «siendo un proyecto pequeño y de teatro musical, está funcionando muy bien. Aunque también es algo que no nos pilla por sorpresa. Todos en el equipo le vemos un potencial muy grande. ¿Podría estar en un teatro de la Gran Vía? Perfectamente». A pesar de ello, «La noche del 24» no nació con esta aspiración. «Jesús no nació en la capital, sino en un pueblecito de al lado», apunta. En este sentido, «ahora mismo, Torrelodones es el nuevo Belén». Lo que sí van a hacer para los próximos años es a «trabajar para que, además de en Madrid, se pueda ver en otras ciudades o incluso países», ya que les han escrito para representarla en México y en Italia. Pero, sobre todo, «lo que nos hace más ilusión», reconoce Lorenzo, «es que este musical vuelva a sus orígenes y se empiece a representar en los colegios por los propios alumnos. Ojalá se convierta en una tradición en estas fechas, el nuevo Cuento de Navidad».