La nueva novela de Paloma Caro y el sueño de las mujeres de dedicarse al mundo de la moda

Años 60 del siglo pasado. Madrid. «En aquel momento, las mujeres tenían pocos sueños», cuenta la escritora Paloma Caro en el hotel Urso. Pero algunas sí soñaban con una posibilidad: ir a la capital para trabajar en el mundo de la moda. En esa época, todas cosían: se hacían faldas o un jersey. «Homenaje a tu silencio» (Espasa, 2025), la nueva novela de Caro, habla de la búsqueda por parte de la madre de la protagonista de hacer realidad ese deseo, pero no solo trata de moda, sino que es también una novela sobre redención, de la relación entre madres e hijas, de amor y de secretos familiares.

«Mi madre y la protagonista también de esta novela, Emma, trabaja en una peluquería. Pero claro ella veía en Tetuán (Marruecos) a todas las mujeres maravillosas. A la mujer del teniente general, con una ropa estupenda», cuenta Caro. «Ella, que era una chica normal, lo que quería era ir vestida como esa señora. Todo su afán era por llegar a trabajar en algo del mundo de la moda». Concretamente: su sueño era ir a Madrid para trabajar en el mundo de la moda; un sueño que se ve truncado, aunque consigue durante poco tiempo ser maniquí.

En esa época, las mujeres veían ese acceso al mundo de la moda como una expresión de su libertad. «Pero estaban equivocadas», afirma Caro. «Pensaban que eso hacía que las respetaran. No era verdad. Las maniquís, igual que las actrices, estaban consideradas putas». Entonces era «más bien al contrario. «Pero ellas no lo veían así. Si no como alguien que pasaba por las pasarelas y todo el mundo las miraba, aunque les pagaran una porquería».

«Homenaje a tu silencio» es una novela de autoficción, basada en su historia familiar. «No es autobiográfica pero casi», explica Caro. «Llegado un momento, empiezo a hablar con una tía mía, ya muy mayor, que empieza a contarme historias familiares en las que yo nunca me había interesado: cuando eres más joven no te interesa nada de la vida de los viejos».

Está ambientada entre tres ciudades: Tánger, Tetuán (Marruecos) y Madrid. Esto está directamente relacionado con las vivencias de Caro, que nació en la capital española –«yo soy madrileñísima»–, pero a los tres años empezó a viajar a Marruecos. Además, la familia de Caro proviene de Francia, Argelia y Marruecos. Esa mezcla de identidades también ha influido en la creación de personajes, según cuenta la escritora.

La novela también explora la relación entre madres e hijas, «siempre complicadas». «Igual que de padre e hijo. Tiene que ver con que tú destronas al anterior», considera Caro. «Las niñas normalmente adoramos a los padres, y al contrario, los hijos a las madres. El padre normalmente es más estricto con el chico y nada estricto con la chica. Y viceversa».

Según la autora, se trata de una novela de redención: una en la que una madre y una hija no se comprendieron nunca, incluso después de la muerta de la madre. «Y aunque se habían arreglado en los últimos tiempos, cuando la madre ya está enferma, no llegaron a comprenderse nunca. La hija, por lo menos, no llegó a comprender nunca a su madre, porque no llegó a hacerlo». Es después, tras la revelación de un secreto familiar póstumo, cuando inicia ese camino de redención.

Y reflexiona: «Lo que cuenta al final es que tú no puedes nunca llevarte perfectamente bien con alguien a quien no has podido comprender. Cuando tú no tienes la información, no sabes por qué esa persona incide tanto en ese problema. Porque, claro, no la conoces realmente a la otra persona, a la otra parte».

Además, para Caro su libro es una historia de mujeres pero también de hombres buenos. «Parece que siempre hablamos solo de mujeres. En este libro hay varios personas masculinos que no son los protagonistas pero casi», cuenta Caro, que añade: «Hago también una especie de retrato de los hombres de la época. Parece que todos eran malos y a mí me parece horrible. Porque no era verdad. En aquella época, ser un hombre y no ser machista era complicado porque en aquel momento estaba bien visto o por lo menos no estaba mal visto».

Su tercera novela

«Homenaje a tu silencio» es la tercera novela de Caro, tras «Mejor no me escribas más» y «El limonero de Tetuán». Caro trabajó en el mundo de la comunicación muchos años, pero ahí «no tenía mucho tiempo para escribir». «Empecé a escribir cuentos. Pero era más privado que público», cuenta. Fue a partir de los 56 años cuando se puso a «escribir de verdad». Entonces, murió su marido. «La soledad hizo que le dedicara mucho más tiempo a algo que me gustaba mucho y que además tuvo un proceso curativo en mí». Sobre sus tres libros, dice: «En el primero, el argumento es muy bueno, pero está peor escrito. Es normal. El segundo está mejor escrito pero me gusta menos el argumento. Y este tercero creo que es más redondo». Ahora ya está escribiendo la cuarta.