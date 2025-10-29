Nueva sentencia judicial contra el alcalde de Villanueva del Pardillo por expulsar a concejales del PP

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha dictado una nueva sentencia que confirma que el alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, vulneró los derechos fundamentales de un concejal de la oposición. Se trata de la segunda resolución judicial en menos de un año que da la razón al Grupo Municipal Popular y que considera que el regidor actuó de forma “injustificada y desproporcionada” al expulsar del Pleno al portavoz del grupo, Roberto Mateos, durante la sesión celebrada el pasado mes de junio.

El fallo concluye que la decisión del alcalde infringió el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los ciudadanos -y, por extensión, de los cargos públicos- a participar en los asuntos públicos. Según la sentencia, la actuación del regidor privó al portavoz popular de su derecho a ejercer su función política y a representar a los vecinos desde su cargo electo.

El juzgado ya había emitido una resolución similar hace menos de un año, cuando la concejala Silvia Peña fue expulsada de un Pleno por sonreír. En aquella ocasión, la justicia también consideró que se habían vulnerado derechos fundamentales y condenó al alcalde por limitar de forma arbitraria la participación política de los ediles de la oposición. Con esta nueva decisión judicial, se consolida un patrón de comportamiento que el tribunal califica como contrario a los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de las instituciones locales.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Roberto Mateos, ha celebrado el fallo judicial y ha señalado que “esta nueva sentencia demuestra que el alcalde sigue sin entender lo que significa la democracia local. No se puede gobernar un Ayuntamiento desde la imposición ni desde el desprecio a quienes pensamos diferente”.

Desde el Partido Popular de Villanueva del Pardillo destacan que esta resolución “vuelve a evidenciar el uso arbitrario de las facultades del cargo por parte del alcalde y advierte del riesgo de incurrir en un posible delito de abuso de poder si esta conducta llegara a repetirse”. Además, subrayan que el dictamen judicial “marca un precedente importante para la defensa de los derechos de todos los concejales, sean del signo político que sean”, al reforzar la necesidad de garantizar el debate y la pluralidad en el ámbito municipal.

“Una vez más, hemos tenido que acudir a la justicia para defender lo que debería ser básico en una institución democrática: el derecho a participar y ser escuchados”, concluyó Mateos, quien reclama al regidor “que asuma responsabilidades políticas y respete la voz de todos los grupos que representan a los vecinos del municipio”.

Con esta segunda sentencia en contra, afirman desde el PP, el alcalde Eduardo Fernández enfrenta un nuevo revés judicial que pone en cuestión su gestión y el clima democrático en el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, donde la crispación política se ha intensificado durante el último año.